Comunicato relativo all'attività Cemec 2024

Comunicato relativo all'attività Cemec 2024.

CEMEC 2024: Un anno di straordinaria crescita e impatto globale Il 2024 è stato un anno di grande rilievo per il Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi, contraddistinto da progressi eccezionali, collaborazioni significative e un forte impatto nei campi della medicina delle catastrofi e della gestione delle emergenze. Ecco i punti salienti: Crescita in numeri - Corsi ed eventi: 160 nel 2024. - Partecipanti: 9.365 nel 2024, con il supporto di 316 formatori e relatori. Risultati a livello nazionale - 92 corsi di formazione nazionali: Coinvolti 1.542 partecipanti e 221 esperti formatori, con focus su una vasta gamma di argomenti legati alla medicina delle catastrofi e alla gestione delle emergenze. - 16 eventi nazionali: Presenza di 1.150 partecipanti e 35 formatori per discutere temi di attualità quali gestione del rischio, preparazione alle emergenze e promozione della resilienza. Traguardi internazionali - 52 corsi, workshop, seminari e conferenze internazionali: Partecipazione di 6.133 persone e oltre 60 formatori, con focus su gestione del rischio, emergenze sanitarie pubbliche e mitigazione delle minacce chimico, biologico, radiologico, nucleari ed esplosive (CBRNe). - Oltre 20 prestigiosi incontri internazionali: Questi incontri hanno ancora una volta dimostrato il ruolo di leadership del CEMEC nella promozione della collaborazione globale e nella prevenzione e risposta ai disastri. - Programma Borsa di Studio CEMEC: Borsa di studio del valore di 20.000 € offerta a cittadini sammarinesi, volta alla partecipazione al Master in Azione Umanitaria Sostenibile in collaborazione con DIHAD e UCAM. Progetti principali nel 2024 - EUROMED PROTECT-NET: Progetto volto all’incremento nella governance del rischio di catastrofi nell'area euro-mediterranea. - ENSURE-PROTECT: Progetto finalizzato al miglioramento della sicurezza per il personale sanitario e della protezione civile attraverso formazione avanzata ed equipaggiamenti speciali. - SHIELD-EXCEL: Progetto creato per il rafforzamento della mitigazione del rischio CBRN tramite strutture di formazione dedicate e test controllati. Eccellenza operativa - Nel 2024 il CEMEC è stato ufficialmente designato come struttura operativa di Protezione Civile, con capacità di intervento rapido per emergenze e assistenza medica avanzata. - Il corrente anno ha visto la partecipazione del Centro a 10 attività operative internazionali, tra cui esercitazioni multinazionali e workshop sulla preparazione alle crisi. EUROPEAN CENTRE FOR DISASTER MEDICINE CEMEC Segreteria Generale: c/o Ospedale di San Marino Via Scialoja 1 – 47893 Cailungo – Rep. San Marino Tel.: 0549/994535-994600 – Fax: 0549/903706 – (+) 378 from other Countries E-mail: cemec@iss.sm – Web Site: www.cemec-sanmarino.eu Presenza globale e impatto digitale - Attività Scientifica e Pubblicazioni: Nel 2024, il Centro ha redatto e pubblicato 11 opere significative, contribuendo all'avanzamento della medicina dei disastri e della gestione delle emergenze. - 12 nuovi Memorandum of Understanding (MOU): Il CEMEC ha formalizzato importanti partnership strategiche con organizzazioni nazionali e internazionali, con l’obiettivo di promuovere ulteriormente l’innovazione e favorire la collaborazione. - Impatto sui Social Media: Le piattaforme social del CEMEC, inclusi il sito web ufficiale, LinkedIn e Facebook, sono state regolarmente aggiornate per promuovere e valorizzare le attività e le iniziative del Centro. Nel 2024 sono stati pubblicati 147 aggiornamenti su notizie ed eventi, coinvolgendo oltre 9.000 follower e raggiungendo un totale di 182.825 visualizzazioni. Guardando al 2025 Il CEMEC si conferma un punto di riferimento per l'edificazione della resilienza, la promozione della collaborazione e l'avanzamento della conoscenza nel campo della medicina delle catastrofi e della gestione delle emergenze. Seguiteci per scoprire i prossimi sviluppi! #CEMEC #MedicinadelleCatastrofi #GestioneEmergenze #CollaborazioneGlobale #Innovazione #Resilienza

cs Cemec

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: