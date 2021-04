Comunicato stampa Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio Attribuzione della qualifica di esportatore autorizzato registrato L’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio informa sulle procedure REX

Con l’adozione del Decreto Delegato 28/04/2021 n.70 “Attribuzione della qualifica di esportatore autorizzato registrato” si pone fine al problema dell’impossibilità per gli operatori sammarinesi di iscriversi nel registro elettronico degli esportatori registrati UE (REX), e dunque di beneficiare degli accordi di partenariato economico che legano l'UE con i Paesi terzi di cui San Marino fa parte. Tali accordi di partenariato prevedono dazi doganali agevolati ed il fatto di non poterne beneficare poneva gli operatori in una condizione di svantaggio competitivo rispetto a quelli comunitari. Con il Decreto Delegato 70/2021 si dà ora attuazione al Regolamento UE che istituisce il codice doganale, stabilendo che questo venga rilasciato, così come avviene per la qualifica di trasportatore autorizzato, dall’Ufficio Tributario all’esportatore autorizzato che lo utilizzerà per tutte le esportazioni di merci con certificato d’origine. Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A., in collaborazione con le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per le Finanze e per l’Industria, organizza un webinar sulla piattaforma Webex in data mercoledì 5 maggio p.v. ore 12:00 in cui funzionari dell’Ufficio Tributario e gli Spedizionieri autorizzati sammarinesi informeranno più dettagliatamente imprese e professionisti sammarinesi su procedure, modalità e requisiti. Gli interessati possono partecipare compilando il modulo online sul sito di ASE CC al seguente link: https://www.agency.sm/area-news-generica/2021/04/28/attribuzione della-qualifica-di-trasportatore-autorizzato-registrato-webinar-5-maggio, oppure accedendo all'area news del sito www.agency.sm entro il 3 maggio p.v. ore 17:00.



