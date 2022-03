Comunicato Stampa ASLEM e UNIRSM: insieme per la VITA

Il 30 Marzo 2022 è stata rinnovata la Convenzione tra l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e ASLEM, l’Associazione Sammarinese che da anni si impegna sul territorio nella lotta contro le malattie oncoematologiche. “Questa firma è per noi fonte di orgoglio, la conferma di un rapporto di fiducia con UNIRSM che da anni permette l’iscrizione di nuove promesse di Vita nel Registro Donatori Midollo Osseo” afferma la Presidente ASLEM Patrizia Cavalli “Attraverso un percorso di sensibilizzazione concordato fra l’Università e ASLEM, gli studenti universitari entrano in possesso di tutte le informazioni necessarie per proseguire poi nella scelta consapevole di diventare donatori di midollo osseo. Un cammino di conoscenza e solidarietà possibile grazie a questa collaborazione.” La Convenzione infatti ha come scopo la promozione delle iniziative di informazione verso gli studenti circa la tematica della donazione del midollo osseo quale atto concreto finalizzato a salvare la vita e a migliorarne la sua qualità. “Negli anni 2020 e 2021 sono stati iscritti quasi 300 giovani potenziali donatori sammarinesi che con la loro scelta di entrare nel Registro Donatori di Midollo Osseo hanno dato una concreta speranza di vita a coloro che vedono nel trapianto l’unica opportunità di guarigione, ma ASLEM non si ferma e l’obiettivo è incrementare ulteriormente questo numero affinché ogni malato possa guarire” conclude la Presidente ASLEM. “Abbiamo deliberato il rinnovo della convenzione con ASLEM con piacere e convinzione”, commenta il Rettore dell’Ateneo, Corrado Petrocelli. “La precedente esperienza, poi interrotta a causa della pandemia, aveva conseguito un lusinghiero successo. I docenti avevano fornito piena disponibilità e collaborazione, mentre gli studenti, soprattutto, avevano aderito con entusiasmo. Si rafforzano così l’immagine e la linea di UNIRSM quale Università che guarda con interesse e sensibilità alle tematiche della solidarietà e della donazione”.

Cs Aslem e UniRsm