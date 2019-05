Comunicato Stampa Assemblea BSM

Avviso di convocazione assemblea bsm agli azionisti: possibile ritardo nella consegna dovuto allo sciopero del personale poste Banca di San Marino avvisa i propri azionisti che, qualora non avessero ricevuto l’avviso di convocazione della prossima Assemblea del 25 maggio p.v., il ritardo potrebbe essere dovuto allo sciopero indetto dal personale delle Poste. L’Assemblea si terrà sabato 25 maggio 2019 alle ore 9:00 in seconda convocazione, presso la Sala Conferenze dell’Ente Cassa di Faetano, Strada della Croce n. 48 – Faetano. L’avviso di convocazione è pubblicato anche sul sito della Banca www.bsm.sm nella sezione Notizie. Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri: 0549 873478 – 873443 – 873416 – 873466 – 873451.