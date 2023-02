Comunicato stampa congiunto: Aeroclub San Marino, Concessionaria Reggini, Festival internazionale della magia

Comunicato stampa congiunto: Aeroclub San Marino, Concessionaria Reggini, Festival internazionale della magia.

Questa mattina nel piazzale dell'Aeroclub di San Marino alla presenza di alcuni testimoni e curiosi tra cui una guardia giurata, e il personale dell'aeroclub stesso, l‘illusionista Gabriel ha presentato una grande illusione veramente insolita che farà da preludio al 24°Festival internazionale della magia di San Marino che si terrà dal 14 al 16 aprile prossimi con il patrocinio della Segreteria di stato per il turismo. Gabriel è riuscito a materializzare dal nulla in appena tre secondi il nuovo Volkswagen I.D Buzz 100% elettrico nel mezzo del grande piazzale utilizzato per l'atterraggio degli elicotteri che superfluo dirlo, prima era completamente vuoto. Due volontari improvvisati hanno izzato un telo largo 4 metri e alto due. Dopo aver contato fino tre ha dato ordine di abbassarlo ...ed ecco che il nuovo fantastico "Volkswagen ID.Buzz 100% elettrico" faceva bella mostra di se come apparso dal nulla e addirittura con tanto di passeggeri all'interno tra cui sua figlia Magica Gilly. "Naturalmente non voglio fare concorrenza alla concessionaria Volkswagen Reggini che è anche un importante sponsor del festival della magia da anni e ci fornisce le auto per trasportare gli artisti!!! Andate in concessionaria io...sono solo un creatore di illusioni,"ha dichiarato sorridendo ironicamente Gabriel dopo aver portato a termine la sua spettacolare esibizione “. Presente all'esperienza anche il Presidente dell'Aeroclub Edgardo Casali che per la cronaca la scorsa estate sorvolò con Gabriel la fortezza di San Leo in preparazione della sua fuga dalla cella di Cagliostro. L'esperienza è stata ripresa da una telecamera che ha sempre filmato senza stacchi l'intera sequenza. Certo siamo consapevoli che si tratta di un'illusione, nessuno materializza nulla, tantomeno vetture o pulmini però è stata un bel momento che ha lasciato tutti i presenti sbigottiti e seppure un trucco c'è... nessuno l'ha visto. Gabriel ha ringraziato tutti gli intervenuti, l'Aeroclub di San Marino e la concessionaria Reggini per la collaborazione e ricordandoci che oggi più che mai c'è tanto bisogno di illusioni poiché è l'unico mezzo per prendersi una breve pausa da questa cruda realtà e invitando tutti a non perdersi il prossimo festival della magia. Il mago Gabriel è poi salito sulla vettura appena apparsa e silenziosamente è partito... chissà per dove.

