Comunicato Stampa CRS

Comunicato Stampa CRS.

La CRS informa gli iscritti al sodalizio e la cittadinanza che un’altra operazione umanitaria è stata completata. Due ambulanze ancora operative ma che, per le norme vigenti in Repubblica, non potevano più essere utilizzate per il chilometraggio e la data di immatricolazione, sono state donate ed inviate nella città etiopica di Dire Dawa. Siamo stati informati del buon esito della missione e, nella foto allegata, si possono vedere i veicoli ancora in ottimo stato che vengono consegnati al responsabile dell’ospedale locale. Buon esito ha avuto anche l’invio di farmaci in Ucraina. Il viaggio è stato effettuato in collaborazione con Carità senza confini che ha inviato altro materiale umanitario ed effettuato il trasporto. Il camion è arrivato a destinazione ed il referente in Romania, al confine ucraino, ci ha informato del suo arrivo ed inviato documentazione e le foto della consegna del materiale. La Croce Rossa è ancora attiva nell’affrontare l’epidemia di Covid in territorio e nell’assistenza ai profughi. La CRS invita infine la cittadinanza ad iscriversi al sodalizio per partecipare concretamente alle sue attività. L’iscrizione è possibile in tutti gli istituti di credito versando la quota annuale di 30 euro nei suoi conti correnti, reperibili nelle filiali, con la motivazione: iscrizione. Si può anche predisporre un versamento annuale continuativo. E’ possibile inoltre destinare la quota del 3 per mille nella dichiarazione dei redditi. La sede del sodalizio, in via Scialoja, nella struttura dell’ospedale presso la rotondina adiacente il Centro Farmaceutico, è aperta tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30. Tel. 0549 994360.

Cs Croce Rossa Sammarinese

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: