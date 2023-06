Comunicato Stampa CUN-CIFAS sugli ul6mi sviluppi in merito al fenomeno UFO/UAP

Alla luce dei recenti accadimenti,*, di cui per ultimo le dichiarazioni dell’ex ufficiale di intelligence statunitense David Grush, il CUN e il CIFAS esprimono la loro soddisfazione per questi importanti sviluppi in aEo del graduale processo di ’disclosure’ in corso negli Stati Uniti, teso a portare alla luce del sole la concreta realtà del fenomeno UFO/UAP in tutti i suoi aspetti. Solo una decisa e sincera volontà politica supportata da un genuino interesse accademico, come sta avvenendo oggi negli Stati Uniti, potranno consentire di far luce sulla annosa questione dei fenomeni anomali non identificati, con il potenziale di imprimere una svolta senza precedenti nelle conoscenze scientifiche dell’umanità e di rispondere alla sua più grande domanda: “Siamo soli nell’universo?” Il CUN e il CIFAS auspicano che anche l’Italia voglia farsi parte diligente in questo processo e, abbandonando ogni stigma, procedere con la messa in campo di un serio studio accademico sul fenomeno. Il CUN e il CIFAS esprimono inoltre la più ferma condanna ed esecrazione per gli atti di intimidazione e molestie subite dal Gruppo Indipendente della NASA per la Ricerca sugli UFO/UAP e anche dall’Ufficio AARO del Ministero della Difesa USA, che sta attivamente indagando da una prospettiva militare sul fenomeno.

Si vedano le seguenti risorse informative:

1) Dichiarazioni di David Grush

h2ps://thedebrief.org/intelligence-officials-say-u-s-has-retrieved-non-human-craA/



2) Dichiarazioni di Avi Loeb (Università di Harvard)

h2ps://thedebrief.org/nasa-aaro-and-the-galileo-project-agree-on-the-need-for-a-scienJfic-study-of-uap/

3) Dichiarazioni di Garry Nolan (Università di Stanford)

h2ps://www.youtube.com/watch?v=e2DqdOw6Uy4&t=83s

4) Dichiarazioni di Chris Mellon (ex vice assistente del Ministro della Difesa USA per l’Intelligence)

h2ps://www.poliJco.com/news/magazine/2023/06/03/ufo-crash-materials-intelligence-00100077

5) Articolo della rivista Nature in merito all’interesse ca2edraJco sugli UAP

h2ps://www.nature.com/arJcles/s41599-023-01746-3

6) Gruppo Indipendente di Studio sugli UAP della NASA del 31/05/23

hEps://science.nasa.gov/uap Roberto Pinotti,





c.s. Roberto Pinotti, Presidente CUN - Vladimiro Bibolotti, Presidente CIFAS