Comunicato stampa del neo-costituito Ordine degli Infermieri di San Marino

Giovedì 02 febbraio 2023 si è costituito l’Ordine degli Infermieri e degli Infermieri pediatrici della Repubblica di San Marino. Nella seduta del primo consiglio direttivo sono state assegnate le cariche di: Presidente dell’Ordine: Andrea Ugolini; vice Presidente: Luca Tinti; Segretario: Claudia Silvagni; Tesoriere: Sara Conti; Consigliere: Gian Luigi Ricciotti. Eletti anche i Sindaci Revisori Alessandra Vitali ed Anna Maria Falasca. Si ringraziano il Commissario Straordinario dott.ssa Sara Giovagnoli per il lavoro svolto che ha consentito di portare a compimento la costituzione dell’Ordine, unitamente al Notaio Avv. Antonella Bonelli per gli adempimenti di legge. Si coglie l’occasione per ringraziare le Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e la Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia, per il prezioso supporto fornito. L’impegno prioritario del neoeletto direttivo sarà quello di lavorare per la formazione continua della professione infermieristica. Tra i prossimi adempimenti il completamento di tutti i passaggi amministrativi legati alle procedure di iscrizione dei professionisti.

cs Il Consiglio Direttivo Ordine delle Professioni Infermieristiche Repubblica di San Marino