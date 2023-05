Comunicato stampa del progetto "Conosci la tua strada"

Nell’ambito delle attività intraprese per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, presso l’Aula Magna della Scuola Superiore di San Marino si è svolto dal 5 all’11 maggio un progetto educativo dal titolo “Conosci la tua strada”, promosso dalla Scuola Superiore di San Marino e organizzato in collaborazione con il Cemec-Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi, la Polizia Civile, la Gendarmeria e la Protezione Civile, con l’obiettivo di sollecitare la consapevolezza e l’interiorizzazione di valori e comportamenti che portino ad assumere forme di convivenza responsabili e costruttive. Sei incontri in cui sono stati approfonditi vari aspetti relativi alla sicurezza stradale e alle norme del Codice stradale, i comportamenti da tenere, la percezione dei rischi e dei pericoli, la responsabilità giuridica, la tutela dell'integrità del corpo e il primo soccorso. Agli incontri hanno partecipato 80 studenti frequentanti cinque classi prime degli indirizzi liceali Scientifico, Economico Aziendale e dell’Istituto Tecnico Industriale. La stretta collaborazione tra gli enti coinvolti, nell’intento comune di formare le nuove generazioni di cittadini e diffondere buone pratiche e comportamenti virtuosi, è stata fondamentale per garantire la riuscita del progetto.

