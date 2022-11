Comunicato stampa dell'Associazione Emma Rossi

L’Associazione Emma Rossi partecipa e appoggia la Marcia per la libertà delle donne iraniane che si terrà venerdì 4 ottobre con partenza alle ore 17 da Piazza Sant’Agata nella Città di San Marino. L’Associazione invita i propri associati e tutti i cittadini a camminare insieme in segno di solidarietà e di sostegno con le donne iraniane, ma anche afgane, siriane, yemenite… con tutte le donne che sono soggette a discriminazioni e alla privazione del diritto di essere libere di fare le proprie scelte. Le donne sempre, in ogni epoca, hanno avuto un ruolo centrale nel promuovere il miglioramento delle condizioni di vita proprie, ma anche delle loro famiglie e più in generale delle società in cui vivono, che, grazie all’impegno e alle lotte delle donne, hanno visto crescere il livello di benessere e di tutela per tutti. L’Associazione desidera anche ricordare il tema del Premio Internazionale Emma Rossi, “Donne che cambiano il mondo”, che gode del patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura. Con questo Premio l’Associazione Emma Rossi intende accendere un faro su quelle donne che abbiano dimostrato coraggio, forza, resilienza, capacità e leadership, anche affrontando rischi e sacrifici personali - proprio come stanno facendo le donne iraniane in queste settimane - nel promuovere cambiamenti positivi per se stesse e per le loro comunità di appartenenza in ambito civile, economico, sociale, culturale, artistico e sportivo. L’Associazione invita perciò i cittadini, le associazioni, gli enti indicati nel Regolamento del Premio a proporre candidature di donne meritevoli. Sarà una Giuria appositamente costituita ad assegnare il Premio nel marzo dell’anno prossimo. Il Regolamento del Premio è scaricabile sul sito www.associazioneemmarossi.org

