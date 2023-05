Comunicato Stampa della Croce Rossa Sammarinese

Comunicato Stampa della Croce Rossa Sammarinese.

La Croce Rossa Sammarinese informa la cittadinanza che ha promosso già da alcuni giorni una campagna di raccolta fondi per finanziare progetti di aiuti alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Dalle proprie risorse il sodalizio ha già stanziato la somma di diecimila euro. Si ringraziano i cittadini che hanno già provveduto ad effettuare i versamenti e si ricorda che in tutte le banche sammarinesi sono reperibili le coordinate della CRS ove devolvere la donazione. Con la dichiarazione dei redditi è possibile inoltre destinare il contributo del tre per mille alla Croce Rossa Sammarinese, che sarà sempre utilizzato per operazioni umanitarie. Il sodalizio inoltre si è attivato anche in maniera concreta, a seguito di questa tragedia, con i suoi Volontari del Soccorso. Allorché la Clinica Villa Maria Cecilia di Cotignola è stata evacuata per allagamento, due ambulanze della CRS, non senza difficoltà, in collaborazione con il Pronto Soccorso, la Protezione Civile e le forze di Polizia, si sono recate a Cotignola a prelevare due pazienti sammarinesi per farli rientrare in sicurezza all’ospedale di Cailungo. Alcuni nostri volontari, infine, come tanti altri ragazzi, si sono recati nelle zone alluvionate per collaborare con le popolazioni locali nelle operazioni di pulizia e ripristino. Si allegano immagini di queste due operazioni che dimostrano la tanta buona volontà e la solidarietà dei sammarinesi.

cs Croce Rossa Sammarinese

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: