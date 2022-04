Comunicato Stampa della CRS

La Croce Rossa Sammarinese, “in prima linea dalla prima guerra mondiale”, è sempre al servizio della nostra comunità e ricorda alla cittadinanza che è tuttora impegnata a prestare la sua opera, a titolo gratuito per le istituzioni, utilizzando le proprie risorse nell’accoglienza dei profughi ucraini ed al loro trasporto per visite, vaccini, esami e per tutto ciò che loro può necessitare. La CRS inoltre, in collaborazione con l’ISS, è ancora attiva per tutte le operazioni che riguardano il Covid 19. Il sodalizio ringrazia tutti i cittadini che stanno molto generosamente contribuendo alla raccolta dei fondi per gli aiuti umanitari. Ciò dimostra che la solidarietà della nostra comunità non è di sole parole, ma anche di fatti molto, molto concreti. Parte dei fondi sono stati destinati all’accoglienza nel territorio, in collaborazione con la Protezione Civile. La CRS a questa operazione ha già destinato diecimila euro, ed ora è stato completato un carico di aiuti medici che saranno inviati in Ucraina. Due bancali di farmaci, disinfettanti, fleboclisi, agocannule, deflussori, materiale di medicazione ed altro, per un totale di spesa di dodicimila euro, sono stati preparati in collaborazione con il Centro Farmaceutico dell’ISS, e sono in partenza unitamente ad un carico di aiuti raccolti da “Carità senza confini”. Saranno portati in Romania, al confine ucraino ove un medico referente li utilizzerà per i profughi malati e feriti ed in parte saranno poi trasferiti anche in Ucraina. La CRS invita i cittadini anche ad iscriversi al sodalizio, poiché l'iscrizione permette di apportare il proprio contributo di idee, iniziative e progetti; permette anche di candidarsi alle mansioni direttive dell’associazione, nello spirito di un periodico rinnovo delle cariche sociali.

