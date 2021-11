Comunicato Stampa Gran Gala di beneficienza Kiwanis club San Marino GH Rimini

Comunicato Stampa Gran Gala di beneficienza Kiwanis club San Marino GH Rimini.

Una serata unica ed esclusiva per il Kiwanis Club di San Marino, che questa volta si sposta al celeberrimo Grand Hotel di Rimini per accogliere un ospite davvero incredibile: il Cavalier Ilio Masprone, giornalista, editore ed ideatore di grandi eventi nazionali ed internazionali. “Una notte riminese” dunque, in quella che per alcuni anni è stata la casa di Ilio Masprone, in una città che ha segnato profondamente la sua vita e la sua carriera. Torinese di nascita, Ilio Masprone è però un vero e proprio cittadino del mondo, un moderno superuomo dalle mille sfaccettature, espatriato poi a Monte-Carlo, dove nel 2007 è stato insignito dell’alta onorificenza di Cavaliere per Meriti Culturali del Principato di Monaco proprio da S.A.S. il Principe Alberto. Il nostro poliedrico ospite è, giusto per darvi un’anticipazione, fondatore del quotidiano ligure “Il Ponente”, fondatore e direttore di Festivalnews/Daily (quotidiano ufficiale del Festival di Sanremo), editore e fondatore a Monte-Carlo del magazine “Il Foglio Italiano” e del “MonteCarlo Times”, nonché ideatore di premi, eventi musicali e grandi concerti, come quello di Andrea Bocelli alla Reggia di Caserta. Durante la serata il Cavalier Masprone si racconterà, snodandosi fra i mille avvenimenti di una vita intensa, avventurosa, romantica, cinematografica, stellare ed esclusiva; il tutto nella splendida atmosfera dall’eleganza senza tempo del Grand Hotel di Rimini, una struttura monumentale che da ogni angolo trasuda la gran classe dei tempi andati. A deliziarci, non solo i racconti del nostro fenomenale ospite, ma anche le deliziose portate di un menù concepito per stupire tutti e cinque i sensi, coinvolgendoci in un’esperienza gastronomica di alto livello, dove la tecnica incontra il puro piacere.

Cs Kiwanis Club di San Marino

I più letti della settimana: