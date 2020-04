Comunicato Stampa relativo alla pubblicazione dei dati statistici provvisori relativi al primo trimestre 2020

Si trasmette il Comunicato Stampa relativo alla pubblicazione dei dati statistici provvisori relativi al primo trimestre 2020. Il file allegato contiene una sintesi dei pricipali aggiornamenti dei dati statistici, pubblicati anche sul sito web www.statistica.sm. Alla sezione "Dati statistici" del nostro sito è possibile consultare e scaricare le tabelle aggiornate al primo trimestre 2020. Considerata la chiusura della maggior parte degli Uffici della Pubblica Amministrazione dal 16 marzo scorso, non è stato possibile compiere il consueto processo di validazione di alcuni dati; dall’esperienza maturata nel corso degli anni, questo Ufficio ritiene di dover comunque procedere alla pubblicazione, anche se in formato provvisorio, per fornire le opportune chiavi di lettura di questa situazione di emergenza. Il Bollettino di Statistica verrà pubblicato appena possibile.

