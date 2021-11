Comunicato stampa sentenza Collegio Garante SGA EX Banca Nazionale Sammarinese

I sottoscritti Avv. Moreno Maresi, del Foro di Rimini e Avv. Alessandro Cardelli del Foro della Repubblica di San Marino, nella loro qualità di difensori di fiducia di Società di Gestione degli Attivi Ex Bns S.P.A., comunicano che con sentenza del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme del 19 novembre 2021 n. 12, relativa ai sindacati di costituzionalità n. 3 – 5/2021, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge n. 102 del 14 giugno 2019 nella parte in cui non prevede che le norme di cui alla Legge n. 99/2013 in tema di responsabilità delle persone giuridiche non si applicano alle società che siano oggetto di risoluzione ai sensi della Legge n. 102/2019. In accoglimento delle tesi sostenute dagli scriventi difensori fin dall’avvio procedimento penale coinvolgente Bns spa , quale ente responsabile amministrativamente per le condotte contestate a coloro che gestivano Banca Cis, da cui ha avuto origine il sindacato di costituzionalità, la sentenza del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme ha ritenuto come “l’applicazione della legge sulla responsabilità penale delle persone giuridiche ad una società oggetto di risoluzione bancaria sarebbe in palese contrasto con la finalità stessa dell’istituto della risoluzione, in primis la tutela dell’interesse pubblico alla stabilità del sistema finanziario e di tutela dei depositanti, con conseguenze irrazionali.” I sottoscritti difensori non possono che esprimere soddisfazione per l’esito del sindacato di legittimità costituzionale, che ha riconosciuto come Società di Gestione degli Attivi Ex Bns S.P.A. non possa rispondere penalmente per le condotte illecite poste in essere dalla precedente gestione di Banca CIS S.p.A.

Cs Avvocati Moreno Maresi Alessandro Cardelli