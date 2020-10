Comunicato Stampa serata Anni Sessanta

Venerdì 16 ottobre 2020 ha avuto luogo la prima serata della iniziativa della Biblioteca Popolare di Serravalle con la collaborazione della Giunta di Castello di Serravalle “CHI AN BIL – I FAVOLOSI ANNI SESSANTA” presso la Sala del Castello di Serravalle. Davanti a uno scarso pubblico (probabilmente il covid19 tiene a casa tante persone preoccupate e forse un po’ terrorizzate dai mass media) Luciano, Checco e Nadia con letture, proiezioni video e notizie hanno emozionato i presenti con i successi più importanti dei primi anni sessanta e in particolare riproponendo alla memoria la band statunitense THE DOORS e Jim Morrison e il grande compositore belga di lingua francese JACQUES G. BREL e tanti successi di famosi cantanti di quegli anni. Alla fine della serata sono stati proposti brani al pubblico che doveva indovinare nome del cantante e titolo della canzone e sono stati assegnati premi in prodotti locali. Venerdì 23 ottobre prossimo sarà la volta dei Gruppi inglesi dei BEATLES e dei ROLLING STONES e di tanti successi di altri cantanti e gruppi di quegli anni. Aspettiamo molti più appassionati dei grandi successi di quegli anni irripetibili ricordando che la sede della Sala del Castello permette e garantisce il distanziamento sociale e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalle norme anticovid19. Non vorremmo pensare che i numerosissimi “giovani” di quegli anni belli abbiano riposto in un angolo remoto del cuore le emozioni, le avventure, la spensieratezza la gioia e la voglia di vivere che ha contraddistinto quel periodo della nostra adolescenza. L’ingresso è gratuito. L’inizio è fissato per le 20,45. Tutta la cittadinanza è invitata.