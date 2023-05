Comunicato sul corso di difesa personale MGA per gli Allievi Guardia

"Oggi termina il corso di difesa personale MGA (metodo globale autodifesa filkam) di 3° livello, per le nuove Guardie arruolate con il bando del 2022, presso la palestra Judo San Marino in Serravalle. Le nuove Guardie, negli ultimi mesi, hanno tenuto corsi settimanali di autodifesa con il Responsabile tecnico Judo club San Marino nonché Istruttore di Judo cintura nera-quinto dan Giovanni Troia. Al termine del corso, le Guardie oltre a ricevere riscontri positivi, sono stati insigniti dell’attestato di 3° livello MGA riconosciuto dalla Federazione Italiana Judo lotta Karate Arti Marziali del CONI. Il corso, si inserisce in un più ampio percorso iniziato nel 2017 che prevede: periodici addestramenti della Sezione Operativa del Corpo, in materia di ordine pubblico, tecniche operative, difesa personale e primo intervento nelle minacce armate. In riferimento a quest’ultimo aspetto, in data 10 giugno p.v., 4 componenti della Sezione Operativa parteciperanno al corso di medicina tattica TECC LEO (Tactical Emergency Casualty Care – Law Enforcement Officer) che si terrà nella città dell’Aquila.”

cs Guardia di Rocca