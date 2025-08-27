Comunicazione digitale e content creator: nasce un centro di formazione a San Marino

In un momento in cui il digitale riscrive le regole della comunicazione, servono nuove competenze, strumenti e visioni. È da qui che prende vita il progetto di un centro di formazione a San Marino, con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per chi vuole intraprendere o perfezionare la propria carriera nel mondo della comunicazione e della creazione di contenuti digitali. San Marino e la Romagna offrono già un terreno fertile fatto di storie sportive, aziendali, culturali e musicali: per valorizzarle servono competenze aggiornate, soprattutto in un contesto in cui la comunicazione digitale evolve di giorno in giorno. I primi workshop, perlopiù di natura tecnica, saranno realizzati in collaborazione con Evolvency Academy, che metterà a disposizione spazi, attrezzature professionali e alcuni dei suoi docenti più esperti. A supportare le attività ci sarà anche Sony, già partner tecnico di Evolvency, che fornirà materiale didattico professionale per i workshop: un’opportunità per i partecipanti di utilizzare strumenti tra i più diffusi e apprezzati nel mondo del videomaking. Alcuni workshop avranno un taglio tecnico, come quelli dedicati al videomaking — dai livelli base a quelli avanzati — mentre altri saranno pensati per il mondo della comunicazione e dei social media. Tra questi un workshop promosso da Cutmyclip, startup di San Marino Innovation, interamente dedicato alla realizzazione di contenuti social low budget utilizzando esclusivamente smartphone, app e programmi gratuiti: un’opportunità per iniziare a creare contenuti senza competenze avanzate o grandi investimenti. A conferma del respiro sempre più ampio del progetto, Experis Academy (Manpower Group) ha scelto Evolvency per la realizzazione dei suoi workshop tecnici dedicati al videomaking. Uno dei percorsi sarà dedicato alla comunicazione sportiva, con focus su ufficio stampa, giornalismo e storytelling digitale. La qualità della docenza sarà garantita da professionisti con un’esperienza ventennale in MotoGP, maturata tra giornalismo e ufficio stampa. Nel 2026 il progetto si arricchirà con nuovi percorsi formativi. Sono già in programma workshop dedicati al motorsport, grazie alla collaborazione con il Misano World Circuit Marco Simoncelli e al rapporto decennale di Evolvency con il Monster Energy Yamaha MotoGP Team. Verranno inoltre attivati corsi di giornalismo, con visita agli studi televisivi di San Marino RTV, e percorsi dedicati al mondo calcistico in collaborazione con la FSGC.

A chi si rivolgono i corsi:

- Giovani che vogliono intraprendere una carriera nella comunicazione o nella creazione di contenuti digitali.

- Aziende che vogliono potenziare i propri team di comunicazione e marketing.

- Federazioni, associazioni ed enti interessati a formare figure operative.

- Appassionati curiosi del mondo della comunicazione e della sua evoluzione.

c.s. Evolvency

