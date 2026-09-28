"Comunicazione Empatica Nonviolenta", Corso base di 5 incontri

Giovedì 22 ottobre 2026 alle ore 15:30 presso il Centro Sociale di Dogana, Piazza M. Tini n. 7, Dogana – Rep. di San Marino, prenderà avvio il corso base di Comunicazione Empatica Nonviolenta, promosso e organizzato dal Centro Sociale di Dogana e condotto da Fabio Caccioppoli, trainer di Comunicazione Nonviolenta. Il corso, articolato in 5 incontri, propone un percorso alla scoperta dei principi della Comunicazione Empatica Nonviolenta, per imparare a integrarli nella vita quotidiana e favorire una connessione più autentica con gli altri e con sé stessi. Il corso permetterà di approfondire il ruolo di osservazione, sentimenti, bisogni e richieste, offrendo strumenti concreti per comunicare in modo più consapevole ed empatico e favorire relazioni più autentiche in ambito familiare, affettivo, educativo e lavorativo. Gli incontri si terranno tutti i giovedì, dal 22 ottobre al 19 novembre 2026, dalle ore 15:30 alle 17:30, presso il Centro Sociale di Dogana. La quota di partecipazione è di 50 euro. Per informazioni e iscrizioni: Centro Sociale di Dogana, tel. 0549 885518.

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