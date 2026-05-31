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Comunicazione modifica orari servizio trasporti pubblici AASS urbano e scolastico – Lutto nazionale del 1° Giugno 2026

31 mag 2026
Comunicazione modifica orari servizio trasporti pubblici AASS urbano e scolastico – Lutto nazionale del 1° Giugno 2026

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) informa che, a seguito del Decreto Reggenziale n. 75 del 29 maggio 2026, con il quale è stato proclamato il lutto nazionale per la giornata di lunedì 1° giugno in occasione delle esequie della Prof.ssa Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità, sono state predisposte alcune modifiche organizzative al servizio trasporti. Tali misure sono finalizzate ad assicurare il regolare rientro degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e, al contempo, a garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico sul territorio. In considerazione della sospensione delle attività scolastiche prevista a partire dalle ore 14:00, gli orari dei trasporti scolastici saranno anticipati. Le relative variazioni saranno comunicate dai singoli plessi scolastici. Gli studenti delle Scuole Medie e delle Scuole Superiori rientreranno alle ore 12:30, mentre per il Centro di Formazione Professionale il rientro è previsto alle ore 12:00. Per le Scuole Elementari, gli alunni dei plessi di Borgo Maggiore, Dogana e Fiorentino rientreranno alle ore 13:30, mentre quelli dei plessi di Acquaviva, Ca’ Ragni, Cailungo, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Falciano, Montegiardino, Città di San Marino e Serravalle rientreranno alle ore 14:00. A.A.S.S. conferma inoltre che il servizio di trasporto pubblico ordinario, comprese le linee urbane fisse e il servizio a chiamata SMUVI, sarà regolarmente garantito. Al fine di agevolare sia il rientro degli studenti sia la partecipazione dei cittadini alle onoranze funebri, tutte le corse delle linee 1, 2, 3S, 3D, 4, 5, 6 e 7 previste alle ore 13:00 saranno anticipate alle ore 12:30. Le corse successive verranno effettuate secondo il normale orario di esercizio. Sarà altresì garantito il servizio della Funivia. A.A.S.S. esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della Dott.ssa Mariella Mularoni e si unisce al sentimento di vicinanza e partecipazione che accomuna l’intera comunità sammarinese in occasione delle esequie. L’Azienda ringrazia le famiglie, gli istituti scolastici e tutti gli utenti del servizio per la collaborazione e la comprensione, confermando il massimo impegno nel garantire un’organizzazione efficiente dei trasporti in una giornata particolarmente significativa per l’intera Repubblica. A.A.S.S. si scusa fin d’ora per eventuali disagi che le modifiche organizzative adottate potranno arrecare all’utenza, confidando nella sensibilità e nella collaborazione di tutti.

c.s. AASS




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