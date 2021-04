Comunicazioni inerenti la Colonia Montana "Mons. Giuseppe Innocentini" a Chiusi della Verna per l’estate 2021

Comunicazioni inerenti la Colonia Montana "Mons. Giuseppe Innocentini" a Chiusi della Verna per l’estate 2021.

L’attuazione degli attuali protocolli relativi alla sicurezza, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, emessi dalle competenti autorità regionali (Toscana) e sanitarie, in considerazione del fatto che l’attività estiva della Colonia Montana è rivolta a soggetti al momento non vaccinati, al termine di un’attenta valutazione di tutte le problematiche relative alla gestione degli spazi e all’organizzazione delle attività comuni, ci ha portato a prendere atto, con rammarico, che anche per quest’anno non ci sono le condizioni per svolgere l’attività estiva. Pertanto, la Parrocchia di S. Andrea Apostolo, d'intesa con la Congregazione di Serravalle, comunica la non apertura dell'attività per l'estate 2021 della Colonia Montana "Mons. Giuseppe Innocentini" di Chiusi della Verna. È una decisione che prendiamo con molto dispiacere, ma consci che le condizioni attuali non permettono una scelta diversa. Un sacrificio che noi responsabili condividiamo con tutti gli animatori, i ragazzi e i loro familiari che hanno sempre trovato in quest’esperienza l’occasione per una gioiosa esperienza educativa. Tutti noi continueremo a lavorare per essere pronti a riproporre, appena le condizioni lo permetteranno, l’esperienza “bella e utile” della Colonia Montana "Mons. Giuseppe Innocentini" a Chiusi della Verna.

I responsabili della Colonia Montana "Mons. Giuseppe Innocentini" a Chiusi della Verna



I più letti della settimana: