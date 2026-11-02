Comunità e Territorio San Marino: "Cittadini di serie C: chi tutela le persone più fragili a San Marino?"

Comunità e Territorio San Marino: "Cittadini di serie C: chi tutela le persone più fragili a San Marino?".

CTSM: «La dignità non può essere un privilegio. Le istituzioni non lascino indietro chi non ha la possibilità di farsi sentire».

Sono sempre più numerose le segnalazioni che riceviamo dalla cittadinanza e sempre più frequenti gli incontri con persone che ci chiedono di portare all'attenzione pubblica questioni di interesse comune. Un grido d'aiuto che non potevamo ignorare.

Parliamo di persone che non si sentono cittadini di serie A, né di serie B, ma che arrivano a percepirsi come cittadini di serie C, sempre più vicini a sentirsi considerati uno scarto della società.

Questo non è accettabile.

Parliamo di persone alle quali la vita ha riservato difficoltà spesso molto più gravose di quelle affrontate dalla maggioranza della popolazione. Parliamo di cittadini che convivono con una disabilità e che, ogni giorno, devono fare i conti con limitazioni, spese sanitarie, terapie e ostacoli che rischiano di compromettere non soltanto la loro autonomia, ma anche la loro dignità.

Sentiamo continuamente parlare di adeguamento degli stipendi, di cittadini che lasciano il Paese a causa del costo della vita, di giovani che emigrano e di spese sanitarie sempre più pesanti per le famiglie.

Tutti temi importanti, che meritano attenzione e risposte concrete.

Ma c'è una domanda che non possiamo più ignorare: chi tutela chi vive già in una condizione di fragilità e deve affrontare difficoltà quotidiane che molti altri non conoscono?

È possibile sostenere le spese per cure, terapie non coperte dal sistema sanitario e medicinali continuativi con appena 1.100 euro al mese?

Se una parte della cittadinanza denuncia l'impossibilità di arrivare a fine mese con uno stipendio di 2.000 euro, a causa dell'aumento dei beni di prima necessità, del carburante, gli affitti e delle spese quotidiane, quale prospettiva può avere chi dispone di risorse molto più limitate e deve sostenere anche costi sanitari ricorrenti?

A questo si aggiunge il problema della spesa farmaceutica. Quando un medicinale cambia fascia di rimborsabilità o non è più coperto alle stesse condizioni, il costo a carico del cittadino può aumentare sensibilmente. Per chi necessita di terapie continuative, anche una spesa aggiuntiva può diventare insostenibile.

Nel frattempo, sempre più persone manifestano il desiderio di lasciare San Marino per cercare abitazioni a prezzi accessibili. Altri, soprattutto giovani, scelgono di partire e non tornare, alla ricerca di opportunità e di un riconoscimento sociale ed economico che ritengono di non trovare nel proprio Paese.

Ma per chi convive con una disabilità, partire non è sempre una possibilità concreta.

«Noi, purtroppo, siamo qui, bloccati. Dove possiamo andare? Quando gli spostamenti necessari per le cure sanitarie diventano economicamente e praticamente impossibili, quali alternative ci restano? E per chi ha difficoltà motorie, come si può pensare di raggiungere strutture sanitarie fuori territorio senza un servizio di trasporto adeguato alle proprie esigenze?», ci riferisce una cittadina.

È una domanda che merita una risposta seria.

Non si può dare per scontato che ogni persona abbia la possibilità fisica, economica e organizzativa di raggiungere autonomamente una struttura sanitaria fuori territorio. Per alcuni cittadini, anche un semplice spostamento può trasformarsi in un problema insormontabile.

I sindacati svolgono un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori e nella contrattazione economica delle diverse categorie. Ma chi rappresenta e tutela concretamente le persone che, a causa della disabilità o di altre condizioni di fragilità, non riescono a far sentire la propria voce?

«Chi si chiede se sia davvero possibile vivere con 1.100 euro al mese, dovendo affrontare anche tutte le spese legate alla propria condizione? Chi si occupa di noi?», ci domanda un altro nostro concittadino.

È proprio qui che prende forma la figura del cosiddetto cittadino di serie C: una persona che non lascia il Paese perché non può farlo, che non scende in piazza perché non riesce, che non può recarsi da un ufficio all'altro per rivendicare i propri diritti e che spesso non ha la forza, gli strumenti o il sostegno necessari per far sentire la propria voce.

Il rischio è che queste persone diventino invisibili. Che le loro difficoltà rimangano confinate tra le mura di casa, lontane dal dibattito pubblico e dalle priorità della politica.

Perché chi non riesce a protestare non deve per questo essere dimenticato. E chi non può andarsene non deve essere condannato a sopravvivere in silenzio.

Noi del CTSM siamo consapevoli di non avere il potere di decidere o modificare le normative. Tuttavia, possiamo e dobbiamo dare voce a queste persone, rendere visibili le loro difficoltà e portare le loro testimonianze all'attenzione della cittadinanza e delle istituzioni.

È questo il nostro impegno: ascoltare, denunciare e contribuire affinché nessuno venga lasciato indietro.

Ci fa profondamente vergognare il fatto che, nella nostra società, ci siano persone costrette a interrogarsi ogni giorno non su come vivere dignitosamente, ma su come riuscire semplicemente a sopravvivere.

Per questo, con rabbia e sconforto, ma soprattutto con la convinzione che non sia più possibile voltarsi dall'altra parte, poniamo una domanda alle istituzioni e alla politica sammarinese:

DOVE SONO LO STATO E LA POLITICA?

Chiediamo che queste situazioni vengano affrontate con urgenza e che si apra un confronto concreto sulle condizioni economiche e sociali delle persone con disabilità e dei cittadini più fragili.

Chiediamo attenzione alla sostenibilità dei costi sanitari e farmaceutici, all'accessibilità dei trasporti per le cure fuori territorio, all'adeguatezza dei sostegni economici e alla possibilità, per ogni persona, di vivere con dignità e di partecipare pienamente alla vita della comunità.

Non chiediamo privilegi. Chiediamo diritti, ascolto e risposte.

La dignità non può dipendere dal reddito, dalla salute o dalla capacità di far sentire la propria voce.

Una società civile non si misura soltanto da quanto sostiene chi riesce a farsi ascoltare, ma anche da quanto protegge chi, da solo, non ce la fa.

Il CTSM continuerà a dare voce a queste persone, perché nessun cittadino debba sentirsi di serie C nel proprio Paese.

CTSM – La voce di chi troppo spesso non viene ascoltato.

c.s. Comunità e Territorio San Marino - Gruppo Civico

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