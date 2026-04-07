Comunità e Territorio San Marino, Davide Urbano: anch’io in prima linea, serve più vicinanza alle persone, più ascolto e più determinazione nell’affrontare i temi concreti della vita quotidiana e le difficoltà che tanti cittadini si trovano a vivere

Mi chiamo Davide Urbano e da poco ho deciso di unirmi a questo gruppo civico perché qui ho trovato persone che hanno davvero a cuore San Marino, persone che credono nel confronto, nell’ascolto e nella democrazia. Ho scelto di esserci perché penso che lamentarsi e basta non serva a niente. In questo periodo ho sentito anche diverse segnalazioni e lamentele da parte della popolazione su aspetti concreti della vita quotidiana, e questo mi ha stimolato ancora di più a entrare nel gruppo e a dare il mio contributo. Ci sono situazioni che riguardano il territorio e gli spazi pubblici che, a volte, potrebbero essere gestite meglio, aree verdi non sempre curate come dovrebbero, parchi non sempre in ordine, spazi che meritano più attenzione e più continuità nella manutenzione. Per questo ho sentito il dovere di non restare a guardare. A me piace ascoltare, capire, aiutare e, quando serve, essere in prima linea. Credo che il contributo di ognuno possa essere utile, soprattutto quando nasce dalla volontà concreta di migliorare quello che non va. Tra i temi che sento importanti ci sono sicuramente quelli che riguardano il territorio, il verde pubblico, i parchi e più in generale gli spazi condivisi, perché sono luoghi che fanno parte della vita di tutti i giorni e che incidono direttamente sulla qualità della vita della nostra comunità. Sono aspetti di cui vorrei occuparmi con serietà, portando attenzione, presenza e spirito costruttivo.

C.s. Davide Urbano, Membro di Comunità e Territorio San Marino









