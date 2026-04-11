Comunità e Territorio San Marino, Dott. Giuseppe Bernardini: "Sul territorio si è persa l’occasione di fare un nuovo PRG"

Su una materia delicata come il territorio, la scelta migliore sarebbe stata quella di approvare un nuovo Piano Regolatore Generale. San Marino ha alle spalle oltre quarant’anni di legislazione urbanistica e due strumenti generali che, pur con limiti e aggiornamenti necessari, hanno garantito una base chiara: regole definite, destinazioni conosciute, strumenti attuativi previsti nei casi necessari e un impianto capace di dare certezza giuridica. In urbanistica, la chiarezza delle regole è una garanzia per i cittadini, per i professionisti, per l’amministrazione e per chiunque debba confrontarsi con le procedure autorizzative. Il P.R.G., nel tempo, ha dimostrato di poter funzionare. Le singole scelte pianificatorie possono sempre essere discusse, corrette o migliorate, ma il metodo ha retto. Ha dato continuità, ha consentito verifiche fondate su norme già definite e ha permesso alle strutture competenti di operare dentro un quadro giuridico riconoscibile. Chi istruisce una pratica edilizia deve conoscere norme, prassi, casi analoghi, precedenti e giurisprudenza. È un lavoro complesso, che richiede esperienza e una base normativa solida. Più questa base è chiara, più il procedimento è lineare. Più si moltiplicano rinvii, passaggi successivi e margini di adattamento, più il sistema diventa pesante e meno immediato. Per questo lascia perplessi l’idea di sostituire un impianto generale collaudato con un metodo, chiamato Pianificazione Strategica, che nella prassi sammarinese non appartiene alla tradizione degli strumenti generali fin qui adottati. Una scelta del genere rischia di allungare i tempi, aumentare la complessità istruttoria e rinviare in avanti decisioni che, invece, dovrebbero essere già chiare nel quadro generale. Anche alcuni temi sensibili, come i vincoli idrogeologici, l’equilibrio delle aree agricole e la tutela del territorio più fragile, richiedono massima attenzione. Proprio per questo sarebbe stato più utile un nuovo P.R.G.: uno strumento organico, leggibile, immediatamente comprensibile nella sua impostazione e capace di tenere insieme sviluppo, tutela e certezza. San Marino aveva l’occasione di darsi un nuovo Piano Regolatore Generale, aggiornato e coerente con i bisogni di oggi. Un piano capace di mantenere i perimetri degli attuali zoning, puntare sulla rigenerazione urbana, difendere l’apparato agricolo, mettere in sicurezza i versanti, affrontare le bonifiche necessarie, aggiornare le infrastrutture obsolete e salvaguardare i diritti acquisiti dentro un quadro chiaro. Non aver scelto questa strada è un vero peccato. Perché il Paese aveva bisogno di una visione complessiva e di regole certe. E perché, su una materia come questa, perdere l’occasione di costruire un nuovo P.R.G. significa rinunciare a uno strumento che avrebbe potuto dare ordine, continuità e maggiore tutela dell’interesse generale.



c.s. Dott. Giuseppe Bernardini Membro Comunità e Territorio San Marino













