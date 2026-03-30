Comunità e Territorio San Marino, Maurizio Tamagnini: "Unire esperienze, bisogni e voci dei cittadini per riportare attenzione sui temi che contano"

Ho dato vita a Comunità e Territorio San Marino perché oggi c’è bisogno di riportare attenzione seria sui problemi reali che incidono ogni giorno sulla vita delle persone. Temi concreti, troppo importanti per essere rinviati ancora o affrontati con leggerezza. Il primo punto è la casa. Per una giovane coppia, per una famiglia, per chi lavora e vuole costruirsi una stabilità a San Marino, trovare una soluzione sostenibile sta diventando sempre più difficile. È un tema che ho affrontato più volte di recente come singolo cittadino, e proprio in quelle occasioni molte persone mi si sono avvicinate per sostenermi, perché conoscono bene questo disagio e sanno che non si tratta di episodi isolati. In molti segnalano che una parte del mercato degli affitti si stia progressivamente orientando verso conduttori con maggiore capacità di spesa, inclusi anche residenti atipici, con effetti che rendono più difficile l’accesso alla casa per giovani coppie, famiglie e lavoratori residenti. Poi c’è il territorio. San Marino ha bisogno di scelte serie, coerenti con la propria dimensione e con la propria realtà. Continuare a ragionare con strumenti che appaiono pensati per contesti diversi rischia di aumentare confusione, lentezza e distanza dai problemi concreti. In uno Stato piccolo come il nostro, la priorità è dotarsi di un nuovo Piano Regolatore, moderno, chiaro e capace di dare ordine, visione e risposte utili. Il territorio va governato con criterio, tutelato dove serve e sviluppato dove è giusto farlo, sempre in funzione di un interesse reale per la comunità. Lo stesso vale per i giovani, per la formazione, per il lavoro, per i servizi e per la qualità della vita. Un Paese piccolo come San Marino non può permettersi di perdere energie, competenze e fiducia. Deve creare condizioni vere per chi vuole restare, crescere e costruire qualcosa di serio. Deve farlo con più chiarezza, più concretezza e meno distanza da chi la realtà la vive ogni giorno. Comunità e Territorio San Marino nasce con questo spirito civico, ascoltare, mettere in relazione esperienze e bisogni reali, e riportare al centro temi che incidono davvero sulla vita delle persone. Casa, territorio, famiglie, giovani, servizi, fragilità e prospettive. Chi si è avvicinato a questo gruppo civico lo ha fatto per mettersi a disposizione della comunità. Ascoltare, capire, contribuire. È da questo metodo che può nascere un gruppo unito, serio e capace di fare la differenza. Ed è anche da qui che la politica dovrebbe ricominciare, dal contatto con la realtà, dal rispetto dei problemi veri, dalla capacità di rimettere al centro le persone.

C.s. - Maurizio Tamagnini, Fondatore di Comunità e Territorio San Marino









