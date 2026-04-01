Comunità e Territorio San Marino, questionario compilabile online sul tema casa

Ho accettato il ruolo di presidente di Comunità e Territorio San Marino perché ritengo importante contribuire alla crescita di una realtà civica che nasce attorno a problemi concreti e che vuole mantenere un contatto diretto con la vita quotidiana delle persone. Tra i temi che oggi meritano più attenzione c’è senza dubbio quello della casa. È un argomento che tocca famiglie, giovani, lavoratori, persone sole, e che non può essere affrontato con leggerezza, serve capire meglio quanto il disagio sia diffuso, in quali forme si presenti e quanto pesi davvero su chi lo vive ogni giorno. Per questo, uno dei primi passi che intendiamo proporre è un questionario compilabile anche in forma anonima, pensato per raccogliere elementi utili, testimonianze e situazioni reali. L’obiettivo avere una base più seria per comprendere il problema e leggerlo in modo più preciso. Accanto a questo, riteniamo utile promuovere anche momenti di incontro aperti alla cittadinanza, perché su temi come questo il confronto diretto resta fondamentale. Ascoltare chi vive certe difficoltà, raccogliere esperienze, capire meglio i bisogni. Allo stesso modo, sarà importante avvicinarsi anche alle Giunte di Castello, che spesso rappresentano uno dei primi punti di contatto con i problemi che arrivano dalla cittadinanza. Confrontarsi con loro può aiutare a capire meglio quali situazioni emergono con più frequenza nei vari territori e in che modo una realtà civica come la nostra possa essere d’aiuto, in modo serio e concreto, senza sovrapporsi a nessuno ma mettendosi a disposizione. È questo, per come la vedo io, il senso del ruolo che ho accettato, contribuire a far crescere un gruppo civico capace di ascoltare, di raccogliere bisogni reali e di costruire un rapporto più vicino tra comunità, territori e istituzioni. Chi si avvicina a Comunità e Territorio San Marino deve poter trovare uno spazio serio, rispettoso e aperto, dove ogni contributo abbia valore e dove nessuno si senta lasciato ai margini. Se questa realtà saprà mantenere questo spirito, allora potrà diventare davvero utile.

C.s. - Emiliano Pazzaglia Presidente di Comunità e Territorio San Marino







