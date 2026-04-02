Comunità e Territorio San Marino, Stefano Conti - Membro: Con le risorse spese per pochi metri di prolungamento ferroviario, quante famiglie si sarebbero potute aiutare?

Sono un membro di Comunità e Territorio San Marino, il gruppo civico nato di recente. Ho scelto di entrarne a far parte perché ho deciso di mettermi in gioco per questo Paese, perché credo profondamente nello spirito di servizio e perché ritengo importante sostenere ogni realtà civica che offra la possibilità concreta di contribuire al bene comune. C’è però un tema che non posso ignorare, lo spreco di denaro pubblico. Di recente, infatti, un fatto mi ha colpito profondamente. E non soltanto me. Attorno a questa vicenda si è diffuso un evidente malcontento anche tra i cittadini. Mi chiedo, ma quanti fondi sono stati stanziati per il rifacimento del trenino bianco azzurro? Comprendo, e in parte condivido, il valore simbolico e storico del trenino bianco azzurro. Rappresenta un elemento identitario del nostro territorio, un richiamo alla memoria collettiva, e può certamente avere anche una funzione culturale e turistica. Tuttavia, era davvero questa la priorità in questo momento? Era realmente necessario intervenire proprio ora? Viviamo in una fase in cui molte famiglie incontrano difficoltà concrete nell’arrivare alla fine del mese. Il costo degli affitti continua a pesare sempre di più, il costo della vita cresce e il disagio economico è ormai una realtà quotidiana per una parte sempre più ampia della popolazione. In un contesto come questo, ogni euro di denaro pubblico dovrebbe essere speso con il massimo senso di responsabilità, prima i bisogni reali dei cittadini, poi tutto il resto. Di fronte a un intervento di questa natura, è inevitabile porsi una riflessione. Quante famiglie si sarebbero potute aiutare con quelle stesse risorse? Quanti interventi concreti si sarebbero potuti finanziare nel settore dell’edilizia sociale? Quanti giovani, quante coppie e quanti lavoratori avrebbero potuto ricevere un sostegno reale e immediato? Non si tratta di essere contrari alla valorizzazione del territorio o alla tutela della memoria storica. Si tratta, piuttosto, di saper individuare le priorità.

C.s. Stefano Conti, Membro di Comunità e Territorio San Marino







