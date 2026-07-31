TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:44 San Marino Baseball scattano i play off 15:43 Monopattini, Federconsumatori: fino a 512 euro nel primo anno tra acquisto e nuovi obblighi 15:01 Incendio in un’azienda di Galazzano, fiamme in un container | FOTO 13:51 San Marino RTV e Gruppo SAE firmano il Protocollo d’Intesa Strategica “Point of View – Uno sguardo condiviso sul presente” 13:32 Consulta per l'Informazione: cerimonia di consegna delle tessere per i primi giornalisti professionisti 11:24 Rimini, cocaina e quasi 9mila euro in auto: arrestato un giovane
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Comunità e Territorio San Marino: Un ringraziamento a tutto il gruppo

31 lug 2026
Comunità e Territorio San Marino: Un ringraziamento a tutto il gruppo

Dopo un percorso ricco di significato all'interno del gruppo civico Comunità e Territorio, sento il bisogno di condividere alcune riflessioni con tutti coloro che hanno camminato insieme a me in questa avventura.
Affido con piena fiducia al Presidente Emiliano Pazzaglia, la guida del gruppo civico, certo che saprà portarlo avanti con la stessa passione e lo stesso impegno che lo hanno sempre contraddistinto. A lui e a tutti i componenti va il mio augurio più sincero affinché Comunità e Territorio continui a crescere e a rappresentare al meglio le istanze dei cittadini.
Questi mesi sono stati per me un'esperienza umana e politica davvero fantastica. Ho avuto la possibilità di conoscere persone straordinarie, di confrontarmi, di crescere e di mettere a disposizione le mie energie per la comunità. Di questo sono e sarò sempre grato.
Guardando al futuro, il mio auspicio è che la politica sammarinese sappia farsi sempre più vicina alle persone. C'è bisogno di ascolto, lo ripetiamo sempre, sono tanti i cittadini che chiedono aiuto e che non si sentono ascoltati. Spero sinceramente che la politica possa cambiare rotta, mettendo al centro le persone e le loro esigenze reali.
Un saluto e un ringraziamento di cuore a tutti.

Comunicato stampa
Maurizio Tamagnini





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa