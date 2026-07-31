Comunità e Territorio San Marino: Un ringraziamento a tutto il gruppo

Comunità e Territorio San Marino: Un ringraziamento a tutto il gruppo.

Dopo un percorso ricco di significato all'interno del gruppo civico Comunità e Territorio, sento il bisogno di condividere alcune riflessioni con tutti coloro che hanno camminato insieme a me in questa avventura.

Affido con piena fiducia al Presidente Emiliano Pazzaglia, la guida del gruppo civico, certo che saprà portarlo avanti con la stessa passione e lo stesso impegno che lo hanno sempre contraddistinto. A lui e a tutti i componenti va il mio augurio più sincero affinché Comunità e Territorio continui a crescere e a rappresentare al meglio le istanze dei cittadini.

Questi mesi sono stati per me un'esperienza umana e politica davvero fantastica. Ho avuto la possibilità di conoscere persone straordinarie, di confrontarmi, di crescere e di mettere a disposizione le mie energie per la comunità. Di questo sono e sarò sempre grato.

Guardando al futuro, il mio auspicio è che la politica sammarinese sappia farsi sempre più vicina alle persone. C'è bisogno di ascolto, lo ripetiamo sempre, sono tanti i cittadini che chiedono aiuto e che non si sentono ascoltati. Spero sinceramente che la politica possa cambiare rotta, mettendo al centro le persone e le loro esigenze reali.

Un saluto e un ringraziamento di cuore a tutti.

Comunicato stampa

Maurizio Tamagnini



[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: