Comunità e Territorio San Marino Valentina Pelliccioni, Segretaria: riportare attenzione sui bisogni reali delle persone e sulla vita del Paese

Ho accettato questo incarico come Segretaria di questo gruppo civico con serietà e pieno senso di responsabilità. L’ho accettato perché credo che oggi ci sia bisogno, prima di tutto, di ristabilire un rapporto diretto con le persone, di ascoltare davvero chi vive il territorio ogni giorno e di dare attenzione a problemi che, per troppo tempo, sono stati percepiti, raccontati e sopportati, ma non affrontati fino in fondo. Per me il valore più importante parte proprio dal contatto con la gente, dall’ascolto concreto, dal confronto vero. Parlare con le famiglie, con i giovani, con chi lavora, con chi ogni giorno prova a costruirsi una stabilità, significa capire che dietro certe difficoltà non ci sono casi isolati, ma disagi reali e diffusi, che meritano attenzione, equilibrio e risposte serie. Sono consapevole che oggi molte famiglie vivono una condizione di fatica crescente. Ci sono persone che lavorano, che si impegnano, che fanno sacrifici e che, nonostante questo, fanno sempre più difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Tra i temi che emergono con più forza c’è quello della casa, che per molti non rappresenta più una prospettiva naturale di stabilità, ma un problema sempre più pesante. Per una giovane coppia, per una famiglia, per chi vuole restare a San Marino e costruire qui il proprio futuro, trovare un equilibrio sostenibile sta diventando sempre più complicato. E davanti a tutto questo, la sensazione diffusa è che manchino ancora interventi chiari, concreti e realmente vicini alla vita quotidiana delle persone. Accanto a questo c’è il tema del territorio, che non può essere affrontato in modo astratto o distante dalla realtà. San Marino ha bisogno di una visione seria, ordinata e coerente con la propria dimensione e con i bisogni reali della comunità. Il territorio è il contesto dentro cui si muovono le famiglie, il lavoro, i servizi, la qualità della vita, le possibilità dei giovani e la tenuta stessa della nostra comunità. Per questo servono attenzione, buon senso e capacità di leggere i problemi per quello che sono, senza complicarli inutilmente e senza allontanarsi dalla concretezza. Questo gruppo civico nasce e intende muoversi con questo spirito, ascoltare, raccogliere bisogni reali, mettere in relazione esperienze diverse e riportare al centro questioni che incidono concretamente sulla vita delle persone. Per quanto mi riguarda, questo incarico ha senso solo così, stare vicino alla realtà, non girarsi dall’altra parte, dare voce con equilibrio e fermezza a difficoltà che esistono e che non possono più essere ignorate. Perché quando una comunità fatica sulla casa, sui servizi, sulla stabilità e sulle prospettive, non serve fingere che vada tutto bene. Serve ascolto, presenza e serietà. Questo è il punto da cui intendo partire.

C.s. Valentina Pelliccioni, Segretaria Comunità e Territorio San Marino









