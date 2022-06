Con arte e poesia il green è più facile

Nella splendida cornice di podere Lesignano, il festival prende il largo con un cenacolo interattivo tenuto dal poeta e "paesologo" Franco Arminioper proseguire poi con le letture del Rodari Club" Favole al tempo del Covid". È stata quindi la volta della proiezione di un cortometraggio dedicato alla brava illustratrice riminese Eva Montanari, presente alla proiezione e intervenuta a sua volta insieme a Fabio Rossi, del Rodari Club. “Come ha avuto modo di ribadirmi personalmente Piero Bartolo, il medico di Lampedusa che ha accolto e assistito centinaia di migranti e a cui il regista Gianfranco Rosi ha dedicato il docufilm ‘Fuocoammare’ - dice Gabriele Geminiani, ideatore del San Marino Green Festival - l’arte oggi rappresenta lo strumento più efficace, più efficace di qualsiasi comunicato stampa o servizio del TG, per trasmettere in maniera chirurgica contenuti importanti, sia sociali che ecologici”. Questa mattina alle ore 10,30 presso i Giardini dei Liburni nel centro storico, ci sarà l'inaugurazione ufficiale del festival e proseguirà con tutta una serie di iniziative all'interno dei giardini e che culmineranno, nel tardo pomeriggio, con un intervento sulla gestione del verde urbano a cura del professor Francesco Ferrini, per concludersi con una frizzante e originalissima performance del Musicale Circo Riciclato. Info sulla pagina Fb del San Marino Green Festival.

