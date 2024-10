Con il Lions di San Marino per 'Tornare a credere nei propri sogni'

Con il Lions di San Marino per 'Tornare a credere nei propri sogni'.

Dopo la splendida Charter Night durante la quale il Lions Club San Marino Undistricted ha celebrato il suo 64°compleanno al Club Nautico di Rimini, il Presidente Giovanni Aliotta ha inaugurato ufficialmente il nuovo anno lionistico con il primo meeting svoltosi il 18 settembre 2024, come da programma. Grazie alla collaborazione del Consiglio Direttivo e al coordinamento del Segretario Augusto Valentini insieme al socio Lucio Cecchinello, patron della LCR Honda impegnata nella MotoGP, il Lions Club San Marino Undistricted ha avuto l’onore di ospitare Emiliano Malagoli, ex pilota professionista, oggi impegnato nel sociale attraverso la sua esperienza personale. La serata è iniziata con una visita alla sede della LCR Honda a Serravalle, dove Lucio Cecchinello, campione e imprenditore in Moto GP, ha presentato la straordinaria realtà che ha costruito. I soci hanno potuto ammirare le moto Honda che hanno partecipato negli ultimi 20 anni ai campionati mondiali, il reparto tecnico in cui si testano le moto attuali e un piccolo ma affascinante museo che Lucio ha creato, raccogliendo e restaurando cimeli del padre e della sua famiglia legata da sempre al mondo dei motori. L’evento è poi proseguito da Giorgia Boutique con la cena del Club dove Lucio Cecchinello e il Presidente Giovanni Aliotta, hanno presentato Emiliano Malagoli. La missione di Emiliano, “Tornare a credere nei propri sogni”, ha toccato profondamente i presenti. Dopo aver perso una gamba in un incidente in moto, Emiliano ha trovato il coraggio e la forza di tornare a gareggiare in Moto GP. Oggi, oltre a raccontare la sua incredibile storia in giro per l’Italia, ha formato oltre 450 ragazzi disabili, insegnando loro ad andare in moto grazie all’associazione “Diversamente Disabili” (D.D.), da lui fondata. La sua opera si estende anche nelle scuole, dove affronta tematiche come il bullismo e altre forme di emarginazione giovanile, ispirando i giovani, con la sua testimonianza, a credere sempre nei propri sogni. A conclusione della serata, il Presidente Giovanni Aliotta ha ringraziato gli ospiti d’eccezione e i soci per la partecipazione, sottolineando come l’esperienza di Emiliano abbia arricchito tutti i presenti di emozioni e riflessioni profonde.

cs Lions Club San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: