Con il San Leo Festival sostegno alla Romagna con il Campus Nazionale dei Licei musicali, i concerti e un ricco ventaglio di master class

Il San Leo Festival dedica la sua programmazione al disastro ambientale di cui è stata vittima la Romagna con l’alluvione del 15 maggio. Legamidarte sente con forza il dovere civico di stringersi alla popolazione e il San Leo Festival non tradirà le sue radici territoriali. I giovani che parteciperanno alle Master Class e al Campus nazionale dei Licei musicali vivranno la quotidianità residenziale della loro esperienza in Romagna respirando, mangiando, studiando ed esibendosi rendendo omaggio alla città che li ospiterà. Porteranno a casa le impressioni marcate non solo dall’esperienza di studio, ma anche dal contatto e dal dialogo con il territorio, aperti alla comprensione di quanto accaduto per raccontarne la storia, che non appartiene solo ai confini dei luoghi feriti, ma a tutti. La musica sembra un’arte superflua quando si tratta di ricostruire strade, campi, negozi, case, capannoni e scuole, ma non è così. L’arte in generale ci permette di affrontare anche il disagio e il dolore con rinnovata energia. Insegnare ai giovani pianisti, ai tanti studenti e studentesse dei Licei Musicali italiani, ai cantanti, cornisti, oboisti, a perfezionare le loro competenze all’interno di un paesaggio fragile e segnato da una brutta esperienza, darà ancora più forza alla loro esperienza formativa. Allo stesso tempo, essi stessi contribuiranno a creare un’atmosfera di apertura e amicizia che si esprimerà attraverso le loro abilità, la loro presenza fisica e quando lasceranno San Leo sarà ancora di più un arrivederci. Il ricco ventaglio di possibilità formative offerto dalla master class organizzate da Legamidarte nell’ambito del San Leo Festival, tenuti da docenti di livello internazionale, spaziano da corsi dedicati agli strumenti classici, come pianoforte (Duo Nuages), oboe (Alberto Negroni), corno (Guido Corti) e chitarra (Luciano Zadro) fino a giungere a proposte sul ritmo, fondamentale per cantanti e musicisti (Cristina Zavalloni) e sulla preparazione personale in vista di performances e concerti (Sara Corzani e Laura Volpi). Una particolare attenzione è rivolta a chi si dedica al canto con la master class di canto lirico tenuta da Luciana Serra, che onora San Leo confermando per il secondo anno la sua docenza in Romagna, di manutenzione della voce con la presenza straordinaria di Napoleon Murphy Brock e quello che di Davide Rocca che partendo dalle prime nozioni arriva allo studio del repertorio. La scadenza per le iscrizioni è il 20 Giugno.

Queste le Masterclass proposte nell’ambito del San Leo Festival: 3-8 luglio Campus di pianoforte a quattro mani per giovani pianisti

8-11 luglio Oboe - Studio e approfondimento degli “a solo” del repertorio lirico sinfonico richiesti nei concorsi per orchestra nazionali e internazionali Alberto Negroni

11-13 luglio Tu sei la chiave – un approccio olistico per le tue performances Sara Corzani e Laura Volpi

11-13 luglio Ritmo per cantanti e strumentisti Cristina Zavalloni

13-15 luglio Modern Guitar Master Luciano Zadro

14-16 luglio Alla scoperta della voce, dalle prime nozioni allo studio del repertorio Davide Rocca

17-19 luglio Voice Maintenance and Singing Napoleon Murphy Brock collaborazione artistica e organizzativa: Andrea Pennati

17-22 luglio Canto lirico - corso di tecnica vocale e interpretazione Luciana Serra

17-23 luglio Il corno: studio del repertorio e preparazione a esami e concorsi Guido Corti

17-23 luglio Musica da camera per gruppi di strumenti a fiato Guido Corti

21-23 luglio Improvvisazione Alessandro Lanzoni

Per iscrizioni on line www.sanleofestival.it

Per info: legamidarte@gmail.com o masterclass@sanleofestival.it

c.s. Società San Leo 2000

