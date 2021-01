Con l'estrazione dei 10 biglietti legati alla Lotteria dei Ragazzi, si conclude il Natale insieme a Banca di San Marino

Dopo l’evento di Natale, trasmesso in onda su San Marino RTV la sera della Vigilia, che ha visto i dipendenti e i Responsabili di Filiale di Banca di San Marino impegnati nell’estrazione dei dieci biglietti vincenti della Lotteria di Natale dedicata agli adulti, con la messa in onda di ieri sera, si è conclusa la seconda parte della Lotteria di Natale creata e organizzata da Banca di San Marino, dedicata a tutti i clienti e a tutti i residenti in Repubblica. Quello di ieri sera, un evento completamente dedicato ai giovani sammarinesi, in cui una piccola schiaccianoci ha aiutato i cinque bambini “portatori di fortuna”, nell’estrazione dei 10 biglietti vincenti. A condurre la serata, il giovane speaker radiofonico di Radio RDS Filippo Ferraro, che si è divertito ad intervistare i ragazzi e a porre loro le domande più disparate. Non sono mancati i saluti e gli auguri del Presidente di Banca di San Marino Francesca Mularoni, del Presidente di Ente Cassa di Faetano, Giuseppe Guidi, del Direttore Generale facente funzione Luigi Scola e di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione di BSM. Ecco i 10 biglietti vincitori dei premi del controvalore di euro 100,00 messi in palio da Banca di San Marino, che saranno resi disponibili su carta ricaricabile MC Click intestata ad uno dei genitori preventivamente individuato all’interno del nucleo famigliare: B01462, B00866, B00803, B01001, B00793, B01096, B01697, B01751, B00374, B00075.

I giovani titolari dei biglietti fortunati potranno presentarsi accompagnati da uno dei genitori, muniti del biglietto vincente, presso la Direzione Generale di Banca di San Marino sita in Strada della croce, 39 Faetano, entro e non oltre il 31 gennaio 2021. Banca di San Marino augura a tutti un Buon Anno Nuovo e vi ricorda che nel corso del 2021 riprenderanno i festeggiamenti, insieme ad Ente Cassa di Faetano, legati al Centenario della fondazione di Cassa Rurale dei Depositi e Prestiti di Faetano. Banca di San Marino, Futuro da una Vita

c.s. Banca di San Marino

