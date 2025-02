FEDERCONSUMATORI RIMINI Con la crisi dei consumi delle famiglie le truffe aumentano

Con la crisi dei consumi delle famiglie le truffe aumentano.

Le cronache di questi giorni ci raccontano ancora episodi di cittadini caduti nei tranelli di ammalianti asseriti operatori di aziende fornitrici di energia che con la scusa di verificare l’esistenza di guasti o problematiche ai contatori, tentavano di convincere gli intestatari delle forniture a sottoscrivere nuovi contratti con diversi operatori, questo in ragione che sempre più spesso i cittadini si trovano alle prese con bollette esose e quindi troppo spesso l’utilizzo di pratiche commerciali scorrette induce i consumatori a scelte contrattuali non sempre vantaggiose per le proprie esigenze, offerte allettanti che spesso si palesano come vere e proprie truffe Oltre ai casi del porta a porta, molto utilizzato e segnalato da parte dell’utenza ai nostri sportelli è il fenomeno del telemarketing selvaggio. Da anni Federconsumatori si occupa di tale problema del ,assistendo gli utenti e raccogliendo le loro segnalazioni in merito alle condotte di call center che, agendo anche illecitamente o comunque muovendosi non di rado al limite della legalità e nelle zone grigie della normativa vigente, contattano gli utenti per promuovere la vendita di beni e servizi. Oltre ad assistere i cittadini che devono affrontare chiamate indesiderate che spesso assumono toni molesti, insistenti e ingannevoli, siamo più volte intervenuti in contesti istituzionali per perfezionare la regolamentazione vigente in materia, in modo tale da rendere la normativa il più completa ed esaustiva possibile proprio allo scopo di tutelare i diritti dei consumatori. A tal proposito ricordiamo che il “Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling” costituisca uno strumento, cosi come sappiamo di particolare che l’avvenuto aggiornamento della normativa non si rivelerà risolutivo, perché l’esperienza ci ha insegnato che nell’ambito delle pratiche commerciali scorrette si scoprono modalità sempre più “creative”, per così dire, per arginare i limiti della legalità e approfittare della persistente asimmetria informativa a danno degli utenti. Il nuovo Codice prevede comunque strumenti di maggiore tutela, in particolare in merito alle responsabilità degli operatori, all’inasprimento delle sanzioni, al consenso informato e alle garanzie sul trattamento dei dati. Federconsumatori, da sempre al fianco dei cittadini, con momenti di informazione, formazione e assistenza legale, è presente sul territorio dell’intera Provincia di Rimini, dalla costa all’entroterra con sportelli settimanali dedicati, per aiutare tutti coloro abbiano inciampato in questi spiacevoli episodi. Nell’attività di informazione e formazione alla cittadinanza , Federconsumatori Rimini segnala un prossimo incontro il giorno 18 Febbraio alle ore 17.00 presso il centro Le Pozzette di Villa Verucchio. al quale saranno presenti funzionari della Questura di Rimini Per informazioni ed appuntamenti contattare la segreteria dell’associazione tutte le mattine dalle 9 alle 12 al numero 0541.779989

cs Federconsumatori Rimini

