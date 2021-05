Con lo Shuttle si torna a “volare” tra Bologna e la Romagna

Da lunedì 7 Giugno si torna a otto coppie quotidiane di collegamento tra l’Aeroporto “Guglielmo Marconi” e la Romagna. Roberto Benedettini (Shuttle Italy Airport): “Abbiamo garantito sempre e comunque il servizio perché ha raggiunto una forte valenza pubblica e strategica”. Gianni Indino (Confcommercio Rimini): “La ripartenza dello Shuttle verso l’aeroporto di Bologna è un’ottima notizia, un segnale di ritorno alla normalità, di voglia di viaggiare, di ripresa per tutto il turismo”. Dopo l’anno orribile segnato dalla pandemia, si apre un nuovo capitolo per la vita di Shuttle Italy Airport, unica linea bus autorizzata che collega l’aeroporto felsineo con la Romagna. Da lunedì 7 giugno p.v. il servizio ritornerà “a pieno regime” con otto coppie di corse quotidiane, di andata e ritorno. Con orari definiti in modo da coprire i principali arrivi o partenze – nazionali e internazionali – dei viaggiatori dal “Guglielmo Marconi”. I mezzi impiegati, oltre che di nuova generazione, sono rigorosamente allineati alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute. I collegamenti dello “Shuttle” coprono ormai ogni località della Romagna, ivi inclusa la Repubblica di San Marino. Grazie alla collaborazione con Appennino Shuttle è, inoltre, possibile raggiungere Firenze, culla del Rinascimento. Nell'esercizio 2019 l'Aeroporto di Bologna ha registrato un totale di 9.405.920 passeggeri, compresi i transiti e l'Aviazione generale, nuovo record di traffico, in crescita del 10,6% rispetto agli 8.506.658 passeggeri del 2018, grazie all'introduzione di nuove destinazioni e al potenziamento di rotte già attive. Negli ultimi anni dall’Aeroporto sono state servite 114 destinazioni: la presenza nello scalo di alcune delle maggiori compagnie di bandiera europee insieme ad alcuni dei principali vettori low - cost e lo stretto legame con gli hub Internazionali fanno dello scalo di Bologna il quarto aeroporto in Italia per connettività mondiale. Dichiarazioni: “Dopo l’esplosione del COVID – 19 abbiamo cercato di reggere l’urto. Non è stato facile. La nostra categoria è stata relegata ai margini senza piani di sostegno specifici. Detto questo ci siamo rimboccati le maniche, assumendoci grossi rischi. Abbiamo garantito sempre e comunque il servizio perché ha raggiunto una dimensione ed una valenza fortemente pubblica. E da qui ripartiamo. Noi offriamo mezzi sicuri e moderni. Ma offriamo know – how di eccellenza e personale radicamento sul territorio. Siamo pronti per ripartire garantendo alti standard di qualità”. Roberto Benedettini, amministratore unico “Vip Srl”. “La ripartenza dello Shuttle verso l’aeroporto di Bologna è un’ottima notizia – dichiara il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino - un segnale di ritorno alla normalità, di voglia di viaggiare, di ripresa per tutto il turismo. Le compagnie di trasporto sono state colpite in maniera pesantissima dalle restrizioni dovute alla pandemia, sono state tra le categorie più penalizzate e poco aiutate dai sostegni dello Stato. Se riescono a ripartire, come sta facendo Benedettini con lo Shuttle, è solamente grazie alla robustezza delle loro spalle e alla qualità del servizio che propongono all’utenza. Mi auguro davvero che già dalla prima corsa si possa gettare alle spalle il passato, permettendo di guardare con sempre più ottimismo al futuro di queste imprese e al settore del turismo nel suo complesso”. Gianni Indino, Presidente Confcommercio Rimini.

Riccione, 24 maggio 2021

Ufficio stampa Shuttle Italy Airport