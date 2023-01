Con Poste Italiane arriva nei piccoli comuni lo Sportello unico digitale

Gli uffici postali si convertono in Sportelli unici per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. E’ il progetto Polis- Casa dei servi digitali, di Poste Italiane presentato ieri al centro congressi “La Nuvola” di Roma, rivolto a 7.000 comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di numerosi esponenti di governo, dei vertici di Poste Italiane e di 5000 sindaci è stato illustrato il progetto finanziato nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR volto a creare Sportelli unici di prossimità attivi 24 ore su 24 con l’obiettivo di facilitare l’accesso dei cittadini residenti ai servizi pubblici in modalità digitale. Nella provincia di Rimini sono 20 i comuni coinvolti dal processo di ristrutturazione degli Uffici Postali. Ristrutturazione che permetterà al singolo cittadino di richiedere certificati anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, certificati previdenziali e giudiziari oltre ai vari servizi postali e assicurativi. Per contribuire ad una maggiore efficienza energetica e dare slancio alla mobilità sostenibile verranno installati 1000 impianti fotovoltaici e 5mila colonnine di ricarica per i mezzi elettrici. In 40 uffici postali italiani sono già terminati i lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnologico. Nella trasferta romana erano presenti diversi sindaci del territorio. Per quanto riguarda il comune di Coriano, in cui stato individuato l’ufficio postale di Ospedaletto che verrà ammodernato e ristrutturato in un vero e proprio centro servizi, il sindaco Gianluca Ugolini ha detto “Questo progetto va nella direzione di garantire maggiori servizi ai nostri cittadini con l’obiettivo di migliorarne la qualità di vita. Gli uffici postali sono una parte essenziale della vita quotidiana di ognuno di noi, punto di riferimento indispensabile per la comunità locale. Ritengo che questo nuovo progetto Polis, al momento rivolto alla riconversione dell’ufficio postale di Ospedaletto, contribuisca ad avvicinare i cittadini allo Stato e alla Pubblica amministrazione. Sono onorato di aver partecipato assieme ad altri sindaci all’evento di Poste Italiane. Come amministratore darò tutto il supporto richiesto per arrivare all’attivazione nel nostro comune dello sportello unico”. " Ci è stato presentato un progetto che utilizza in gran parte fondi del PNRR e va nella direzione di semplificare ed ampliare i servizi della macchina amministrativa – il commento di Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano – garantendo ai cittadini delle città con meno di 15mila abitanti un punto di riferimento nelle vicinanze e ad ogni orario, penso in particolare ai più piccoli. Condivido un approccio ascoltato ieri: quando si parla di grandi società pubbliche, e ci si domanda quale sia il senso più profondo del termine pubbliche, si dovrebbe rispondere che occorre guardare all'intento sociale e non solo al pure importantissimo valore economico di cui molte società sono portatrici”.

Cs Comune di Coriano