Concerto conclusivo del tour musicale del M° di Chicago Addison Teng

Concerto conclusivo del tour musicale del M° di Chicago Addison Teng.

Giunto lo scorso sabato in Europa il prof. Addison C. Teng, docente alla DePaul University di Chicago in pedagogia degli strumenti ad arco e in violino, ha tenuto domenica 24 novembre, con i suoi quattro "enfates prodige", un concerto memorabile a San Marino con l'orchestra giovanile dell'Istituto Musicale Sammarinese diratta dal M° Massimiliano Messieri, e il giorno successivo, dopo essere stato ricevuto coi i suoi allievi dai Capitani Reggenti, ha tenuto una masterclass presso lo stesso Istituto Musicale Sammarinese, riscontrando dei bravi studenti. Martedì il Maestro Teng con il suo assistente Paul Hauer e la classe di prodigi "TengStudio" ha tenuto una masterclass con concerto finale presso il Conservatorio di Musica Maderna a Cesena; mentre giovedì e venerdì è stato invitato al Mascagni di Livorno. Sabato 30 novembre il Maestro Teng e il “TengStudio” sono ospiti a Bologna della Fondazione Istituto Liszt alle 16.30 per il concerto conclusivo di questo tour musicale. Il concerto presso l’Istituto Liszt è promosso dalla Associazione Mask e inserito all’interno del X. Maskfest 2019, in programma musiche di H. Wieniawski, J.S. Bach, J. Haydn, J. Brahms, W.A. Mozart, F. Schubert. Il concerto è a entrata libera, per ulteriori informazioni telefonare all’Associazione MASK al numero 3387300126.



I più letti della settimana: