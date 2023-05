Concerto degli allievi solisti con l’orchestra Teatro Titano

Presso il Teatro Titano di San Marino Città, l’Istituto Musicale Sammarinese, all’interno della rassegna musicale “Festa della Musica”, presenta il “Concerto degli Allievi Solisti con l’Orchestra” che si svolgerà domenica 21 maggio alle ore 18:30. L’evento, che si pregia del Patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e della Giunta di Castello di San Marino Città, vedrà protagonista, sotto la direzione del M° Massimiliano Messieri, l’Orchestra dell’Istituto Musicale Sammarinese che accompagnerà gli allievi solisti Mattia Maroncelli al flauto, Agata Mazza al pianoforte e Lucia Santi sempre al pianoforte. Il programma che verrà proposto al pubblico si articola nel Preludio tratto dalla Holberg Suite op.40 di E. Grieg per orchestra d’archi, l’Andante kv315 di W. A. Mozart per flauto e orchestra, il Concerto n.5 in Fa min. BWV 1056 di J. S. Bach, per pianoforte e orchestra d’archi ed il Concerto in Re Maggiore Hob XVIII:11 per pianoforte e orchestra. Si invitano quindi tutti gli allievi, i genitori e tutta la cittadinanza a partecipare al concerto, così significativo per la cultura sammarinese e per l’opera di divulgazione che l’Istituto Musicale Sammarinese è chiamato a svolgere.

L’ingresso al concerto è libero.