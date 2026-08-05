Concerto dell’Harmonie Municipale di Mont Saint Martin sabato 8 agosto 2026 presso la Cava dei Balestrieri

La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere un appuntamento di grande valore simbolico, sabato 8 agosto 2026, alle ore 18:00, presso la suggestiva cornice della Cava dei Balestrieri, si terrà il concerto dell’Harmonie Municipale di Mont Saint Martin, ensemble musicale francese di lunga tradizione. L’evento, a ingresso gratuito, si inserisce nel progetto di ampio respiro sostenuto con forza dalla Segreteria di Stato per il Turismo “The Lovely Places”, volto a valorizzare i legami identitari e turistici tra la Repubblica di San Marino e i territori limitrofi, e si inserisce in un momento di particolare significato: la celebrazione del 20° anniversario del gemellaggio tra i Comuni di Montecopiolo, Carpegna e Pietrarubbia e la municipalità francese di Mont Saint Martin. Il concerto in programma celebra la vitalità di un rapporto che, da vent’anni, unisce comunità italiane e francesi in un percorso di scambi, amicizia e sinergie, al contempo sottolinea la naturale vocazione della Repubblica di San Marino luogo che ospita l’evento a farsi crocevia di fruttuosi innesti rafforzando il dialogo con le realtà vicine. L’Harmonie Municipale di Mont Saint Martin propone nell’occasione un repertorio vario e coinvolgente, che spazia dalla musica classica alle colonne sonore, fino alle melodie tradizionali. Un vero e proprio viaggio sonoro in grado di emozionare un pubblico eterogeneo, offrendo un’esperienza di condivisione e bellezza in uno dei luoghi più iconici del Centro Storico, occasione preziosa per vivere un momento di festa e amicizia internazionale, sotto l’egida della musica e della valorizzazione dei territori.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo







