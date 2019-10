Domani sera, sabato 5 ottobre, presso il Teatro Titano, alle ore 21, come da tradizione, si terrà il Concerto della Banda Militare in onore dei nuovi Capitani Reggenti, S. E. Luca Boschi e S. E. Mariella Mularoni. L’Istituzione musicale sammarinese, attraverso una consolidata selezione di brani, rende omaggio alla Suprema Magistratura dello Stato nell’auspicio di un prossimo proficuo mandato. I brani che si alterneranno saranno un tributo a musiche militari e a canti dedicati al Corpo degli Alpini; nel corso della serata verrà infatti presentato il progetto musicale “San Marino suona per gli Alpini”. Gli appassionati di storia sammarinese, di storia e musica militare italiani e di tutto il mondo, i collezionisti, potranno trovare un prezioso tributo alla Repubblica più antica del mondo, al Corpo degli Alpini, alle musiche d’ordinanza riunite per la prima volta in una sola registrazione, compresa una rarissima “chicca” storico - musicale e militare italiana nella musica per banda, “Pagine di guerra” di Alfredo Palombi. L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza.