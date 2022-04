Concerto della Banda Militare in onore dell'Ecc.ma Reggenza

Concerto della Banda Militare in onore dell'Ecc.ma Reggenza.

La Segreteria di Stato agli Affari Esteri informa che sabato 9 aprile 2022 alle ore 21.00, presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore, si terrà il tradizionale Concerto della Banda Militare in onore degli Ecc.mi Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli. Diretta dal Ten. M° Stefano Gatta, la Banda Militare porterà in scena un concerto dal titolo “Cartoline musicali dal mondo, dai mondi”, interpretando brani riconducibili ad atmosfere lontane, con un sentito omaggio finale dedicato al popolo ucraino. L’evento istituzionale è organizzato e patrocinato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Si informa che la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa; per ragioni legate all’emergenza sanitaria la partecipazione è prevista fino a capienza massima consentita. L’ingresso è gratuito.

PROGRAMMA

Frank Ticheli Under the big top (march for band)

Johann Strauss Jr Die tanzerin Fanny Essler (ouverture)

Philip Sparke Postcards from Singapore 1.Gelang Sipaku Gelang 2.Di-Tanjung Katong 3.Lengang Kangkung & Munnaeru Valibaa

Robert W. Smith The great locomotive chase

Ralph Vaughan Williams Flourish for band

Philip Sparke Three english folk song miniatures 1.Dance to your daddy 2.O Waly, Waly 3.Bobby Shafto

Gauthier Dupertuis Postcards from tomorrow 1.Abandoned blockhouses 2. Pagoda at the lake 3. Building up the bridges

Modest Moussorgskij Da Quadri di una esposizione: La grande porta di Kiev

c.s. Segreteria Esteri

