Concerto della Banda Militare in onore della Reggenza.

Si terrà al Teatro Concordia di Borgo Maggiore sabato 9 ottobre alle ore 21.00 il consueto concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino in onore dei nuovi Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini. La Banda Militare verrà diretta, in via eccezionale, insieme al M° Stefano Gatta, anche dal compositore e direttore M° Michele Mangani; tra i pezzi eseguiti verranno proposti anche brani originali del Maestro Mangani. L’evento istituzionale è organizzato e patrocinato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Si informa che la cittadinanza è invitata a partecipare; per ragioni legate all’emergenza sanitaria la partecipazione è prevista fino a capienza massima consentita. L’ingresso è gratuito.

