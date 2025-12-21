Concerto della Banda Militare per l’Associazione Parkinson San Marino: musica e solidarietà al Teatro Titano

L’Associazione Parkinson San Marino (APSM) promuove un’importante iniziativa di solidarietà a sostegno delle persone affette da Parkinson e delle loro famiglie: il Concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino, in programma giovedì 1° gennaio 2026 alle ore 17.00 presso il Teatro Titano. La Banda Militare, diretta dal Ten. M° Stefano Gatta, proporrà il concerto “Inno all’Amore”, con la straordinaria partecipazione della cantante Sara Jane Ghiotti, che interpreterà celebri brani di Édith Piaf. Un appuntamento di grande valore artistico e simbolico, capace di coniugare cultura, musica e impegno sociale. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’Associazione Parkinson San Marino, impegnata quotidianamente nel supporto alle persone colpite dalla malattia, nella promozione di attività di assistenza, inclusione e sensibilizzazione sul territorio. L’evento si svolge con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo. Le donazioni potranno essere effettuate nei giorni 22 e 29 dicembre, dalle 9.00 alle 12:30, presso l’ingresso della Sociale di Valdragone, e il giorno del concerto dalle ore 15:00 presso la biglietteria del Teatro Titano. L’Associazione Parkinson San Marino rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che vorranno sostenere l’iniziativa e contribuire, attraverso la partecipazione, a un progetto di forte valore umano e sociale.

C.s. - Associazione Parkinson San Marino

