Concerto di beneficienza con importanti artisti del jazz italiano

Unione Donne Sammarinesi invita la cittadinanza a partecipare all’evento di beneficenza promosso in favore delle donne afghane: "UN CONCERTO PER L'AFGHANISTAN" Il concerto si terrà martedì 5 ottobre 2021, alle ore 21.00 presso il Teatro Concordia (Borgo Maggiore). Alcuni fra i più interessanti artisti della scena contemporanea del jazz italiano si alterneranno sul palco del Teatro Concordia in supporto alla popolazione afghana: -Barbara Casini -Simone La Maida -Alessandro Paternesi e Gabriele Evangelista -Simone Zanchini e Stefano Bedetti -Giovanni Guidi -Camilla Missio e Francesca Bertazzo Hart Con la Direzione Artistica di Sara Jane Ghiotti. Biglietto unico € 15,00. L’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto a Pangea Onlus. Un concerto che vedrà alternarsi sul palco alcune fra le formazioni più importanti del jazz italiano. Una presenza che la comunità del jazz sente particolarmente, come segno forte di supporto alla comunità afghana, che a causa dell’estremismo religioso viene privata della libera espressione del sé, in particolare di ogni senso artistico, visto che i talebani sono arrivati a vietare anche l’esibizione degli artisti musicali. Esserci in musica in un momento storico come questo ha un senso importantissimo. Per chi sta sul palco. Per chi sta in platea. Ma, soprattutto, per chi non può più farlo. L’intero incasso della serata sarà interamente devoluto in beneficienza, grazie alla generosità degli artisti, all’associazione Pangea Onlus, organizzazione no profit che dal 2002 lavora in Afghanistan e non solo per favorire lo sviluppo economico e sociale delle donne e delle loro famiglie attraverso strumenti quali l’istruzione, l’educazione ai diritti umani, l’educazione igienico-sanitaria e alla salute riproduttiva, la formazione professionale, la creazione di attività generatrici di reddito, la microfinanza. Si ringrazia lo sponsor tecnico CAST. Con l’Alto Patrocinio della Segreteria di Stato agli Affari Esteri e Segreteria di Stato all'Istruzione e Cultura. In collaborazione con l’Università di San Marino. È consigliata (non obbligatoria) la prenotazione scrivendo a: info@unionedonnesammarinesi.org

Cs Unione Donne sammarinesi