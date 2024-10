Concerto di Irene Grandi, per gli iscritti alla CSdL previsto uno sconto

In collaborazione con l'organizzazione sammarinese RSM Friends, che organizza il concerto della cantante Irene Grandi in programma la sera di venerdì 1 novembre presso il Teatro Nuovo di Dogana, nell'ambito delle condizioni di vantaggio offerte dalla Carta dei Servizi CSdL, per tutti gli iscritti alla Confederazione del Lavoro si aggiunge, quale nuova opportunità, uno sconto per questo concerto. Lo sconta ammonta a € 10 sui biglietti di tutti i settori, ed è esteso fino a due componenti il nucleo familiare. Sul piano operativo, per informazioni e acquisto biglietti, spedire mail con cognome/nome e numero dei biglietti richiesti a tikets@rsmfriends.com, specificando di essere iscritto alla CSdL. Si riceverà il coupon code per finalizzare l'acquisto al prezzo scontato. Tale collaborazione proseguirà per i prossimi eventi musicali ed artistici organizzati da RSM Friends.

cs CSdL

