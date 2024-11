Concerto di Irene Grandi, un importante passo avanti per il progetto "State of the Art"

Grande successo ieri sera al Teatro Nuovo di Dogana, San Marino, per la prima assoluta del nuovo tour "Fiera di me" di Irene Grandi. L'artista toscana ha scelto la Repubblica del Titano come location per il concerto "data zero" del suo tour, nell'ambito del progetto di interesse nazionale "State of the Art" (SOTA). Il concerto, organizzato da RSM Friends, ha visto una partecipazione entusiasta del pubblico, che ha riempito il teatro per assistere all'esibizione della cantante. Irene Grandi ha offerto uno spettacolo coinvolgente, presentando i brani del suo nuovo album insieme ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera. L'evento si inserisce nel contesto più ampio del progetto SOTA, un'iniziativa innovativa sostenuta dal governo sammarinese. Il progetto mira a fare di San Marino un polo d'attrazione per artisti nazionali e internazionali, offrendo loro non solo un palcoscenico per esibirsi, ma anche un ambiente ideale per vivere e creare. La Fondazione State of the Art Found-action, promotrice del progetto, sta lavorando per creare infrastrutture e opportunità che permettano agli artisti di realizzare i propri album e progetti creativi nel territorio della Repubblica. Questa visione si allinea con l'obiettivo di San Marino di diventare un hub culturale e artistico di rilevanza internazionale. Il concerto di Irene Grandi rappresenta un importante passo avanti per il progetto SOTA, dimostrando il potenziale di San Marino come destinazione privilegiata per eventi musicali di alto livello. La scelta dell'artista di iniziare il suo tour dalla piccola repubblica è un segnale positivo dell'attrattività del progetto nel mondo della musica. Le autorità locali hanno espresso grande soddisfazione per il successo dell'evento, sottolineando come iniziative di questo calibro possano contribuire significativamente allo sviluppo culturale ed economico del paese. Con questo concerto, San Marino si conferma come una realtà emergente nel panorama musicale e culturale, pronta ad accogliere artisti di fama nazionale e internazionale, offrendo loro un ambiente unico per esprimere la propria creatività. Per ulteriori informazioni sul progetto "State of the Art" e sui prossimi eventi in programma, si invita a consultare il sito web ufficiale rsmfriends.com - mail to admin@found-ation.com

