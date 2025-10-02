Concerto inaugurale della 27^ Rassegna Musicale d’Autunno

Domenica 5 ottobre ore 17:30 al Teatro Titano di San Marino Concerto inaugurale della 27^ Rassegna Musicale d’Autunno. Il pianoforte sarà protagonista di molti appuntamenti della Rassegna 2025 a partire da quello inaugurale “Four Hands” di Domenica 5 ottobre, che vedrà protagonista il duo pianistico Lucia Veneziani e Davide Valluzzi. Il duo, vincitori di numerosi Concorsi, vanta un’ampia ed intensa attività concertistica presso prestigiose istituzioni nazionali ed internazionali. Al Teatro Titano Veneziaoni e Valluzzo presenteranno un programma virtuosistico e coinvolgente con musiche di Bach, Schubert, Rossini, Ravel, Mussorgsky e Liszt. La Rassegna Musicale d’Autunno gode del patrocinio della Segreteria di Stato alla Cultura, il supporto di Cassa di Risparmio di San Marino, è promosso dall’Associazione Musicale Camerata del Titano, con il sostegno della Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino e la Giunta di Castello di San Marino Città.

