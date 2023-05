Concerto per la Festa della Repubblica sabato 3 giugno alle ore 21 Teatro A. Galli

Concerto per la Festa della Repubblica.

Come è ormai tradizione saranno le note della Banda città di Rimini in concerto ad allietare il pubblico dei riminesi e dei turisti in occasione della Festa della Repubblica. Il concerto della Banda cittadina, che si svolge nell’ambito dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica, sarà diretto dal m° Jader Abbondanza e avrà luogo presso il teatro A. Galli sabato 3 giugno alle ore 21 con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prendete nota: il Concerto per la Festa della Repubblica quest’anno è stato spostato dal 2 al 3 giugno.

Ed ecco il programma della serata:

Inno di Mameli

Florentiner Mars

Nabucco ouverture

Souvenir di Napoli

Gabriel's Oboe

Mambo da West side story

Glen Miller medley

C'era una volta in America

De André for band

Amarcord completa

can can dall'Orfeo agl' inferi

Le note della Banda città di Rimini accompagneranno anche le celebrazioni ufficiali che si svolgeranno venerdì 2 giugno alle ore 10 in Piazza Cavour

