Concerto per pianoforte a cura del maestro internazionale Andrea Padova docente del San Marino Summer shool

Concerto per pianoforte a cura del maestro internazionale Andrea Padova docente del San Marino Summer shool.

Continua la fortunata rassegna di concerti “Sagge sono le muse”, organizzata dalla Fondazione Tito Balestra Onlus in collaborazione con il Maestro Augusto Ciavatta, Direttore artistico del prestigioso San Marino International Music Summer Courses e organizzatore della rassegna musicale Musicarte. Mercoledì 21 luglio alle ore 21.00 presso la corte Carlo Malatesta del Castello Malatestiano e in caso di maltempo presso la prestigiosa Sala di Longiano dell’Arengo, un concerto pianistico a cura del Maestro Andrea Padova che dopo avere suonato, in sale come il Teatro alla Scala di Milano, Musikverein di Vienna, Carnegie Hall di New York, Washington Performing Arts Society, Gasteig di Monaco di Baviera, Tokyo Opera City Concert Hall sarà presente alla Fondazione Tito Balestra onlus a Longiano. sul palco si alterneranno alcuni già affermati pianisti che proprio in questi giorni stanno tenendo una masterclass di perfezionamento alla San marino International Music Summer Courses. I brani saranno presentati dal maestro Padova e con un pizzico di fortuna sarà possibile anche sentirlo suonare . Per chi volesse approfittare Entro le 20.30 sarà possibile visitare la galleria d'arte moderna contemporanea annoverata tra i musei più importanti dell’Emilia-Romagna Andrea Padova si è imposto all'attenzione della critica con la sua vittoria allo “J.S. Bach Internationaler Klavierwettbewerb” nel 1995. Da allora ha tenuto concerti in tutto il mondo, suonando in sale come il Teatro alla Scala di Milano, l'Accademia di S. Cecilia in Roma, Carnegie Hall di New York, Washington Performing Arts Society, Tokyo Opera City Concert Hall, Gasteig di Monaco di Baviera, Granada Festival.È stato definito “una delle figure più interessanti del panorama pianistico contemporaneo” dalla rivista Insound che nel 2008 lo ha premiato come miglior pianista italiano.Considerato come uno dei più innovativi interpreti delle opere di J.S.Bach da musicologi autorevoli come Harold C. Schonberg (che gli ha riconosciuto “una forte personalità, convinzione, libertà, stile”) ha recentemente raccolto anche significativi consensi come interprete mozartiano, in particolare al Festival “Nuits Pianistiques” di Aix-en-Provence: “un pianiste très séduisant… une grande élégance et une belle profondeur de sentiments” (Gérard Abrial- Easyclassic). IL PROSSIMO APPUNTAMENTO DI “SAGGE SONO LE MUSE” è sabato 24 luglio ORE 5.30 CON IL CONCERTO ALL’ALBA con il Maestro fisarmonicista Sergio Scappini, solista di fama internazionale, interprete prediletto dagli autori contemporanei molti dei quali gli dedicano loro composizioni, docente di master class in tutto il mondo; con un concerto dedicato alla nascita di Tito Balestra, Ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria allo 0547 665850 dal martedì alla domenica delle ore 16.00 alle ore 20.00 oppure via mail a info@fondazionetitobalestra.org





I più letti della settimana: